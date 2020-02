Μπούκερ: Licence to kill! (pics & vids)

Αυτό σε ό,τι αφορά την ομάδα του Φοίνιξ είχε να συμβεί από την εποχή του Τσαρλς Μπάρκλεϊ στις αρχές της δεκαετίας του 90.

Και όλοι ξέρουν τι σημάινει Sir Charles για το Φοίνιξ. Είναι ο θρύλος των Σανς.

Δύο μέρες μετά ξεπέρασε τον Μπάρκλεί στο ματς με τους Γκρίζλις.

Μπορεί οι Σανς να γνώρισαν την ήττα, αλλά εκείνος είχε για 7η φορά στην καριέρα του τουλάχιστον 40 πόντους και 5 ασίστ, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στην ιστορία του Φοίνιξ!

Και να 'ταν μόνο αυτό; Ήταν το 6ο σερί ματς με 30+ πόντους, με αποτέλεσμα να σπάσει το ρεκόρ των Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Τσάρλι Σκοτ!

January 6, 2020