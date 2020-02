Τζαζ: Μην υποτιμάτε τους Μορμόνους! (pics & vids)

Η περσινή σεζόν βρήκε τη Γιούτα στα playoffs, εκεί όπου δεν μπόρεσε να περάσει τον πρώτο γύρο και αποκλείστηκε από τους Ρόκετς.

Φέτος στο ξεκίνημα της σεζόν οι περισσότεροι περίμεναν να βρίσκεται πάλι στην postseason, όμως λίγοι φαντάζονταν να φιγουράρει στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Το gazzetta.gr γράφει για την καλοδουλεμένη μηχανή του Σνάιντερ, η οποία με μπροστάρηδες τους Μίτσελ, Γκομπέρ και Μπογκντάνοβιτς, έδειξε ανεπηρέαστη από την κοιλιά των 5 ηττών και απάντησε με 3 στα 3 στα τελευταία ματς.

Οι Μορμόνοι θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά που άφησαν στη μέση πέρυσι και ψάχνουν τρόπο να κάνουν φασαρία στην φετινή postseason.

Οι τρεις σωματοφύλακες

Η Γιούτα βασίζεται κατά κύριο λόγο στους Μίτσελ Γκομπέρ και Μπογκντάνοβιτς. Είναι η μαγική τριάδα που κινεί τα νήματα.

Ο Μίτσελ είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης της ομάδας και κορυφαίος σκόρερ. Μετρά 24.3 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ. Έχει στο μυαλό του παραπάνω το σκοράρισμα και αφήνει λίγο πίσω τη δημιουργία.

Κάθε χρόνο παρουσιάζεται και καλύτερος στη λίγκα και πλέον θεωρείται επιπέδου all star. Kαι όχι μόνο θεωρείται, είναι κιόλας. Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα βρεθεί στην γιορτή των κορυφαίων.

Eξαιρετικός κλέφτης που μετρά 1.2 ανά ματς και 2ος καλύτερος στο ranking πίσω από τον Γκομπέρ που κάνει θραύση και στην άμυνα.

Δεν μπορείς να μην σταθείς στον πύργο από τη Γαλλία. Ο Ρούντι έχει καθιερωθεί στη λίγκα σαν ένα σημείο αναφοράς κοντά στη ρακέτα που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος για όλους τους αντιπάλους.

Για 2 σερί σεζόν έχει πάρει στα χέρια του το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού.

Ο Γάλλος σέντερ σκοράρει 15.7 πόντους μέσο, ενώ κάνει θραύση σε ριμπάουντ (14.5) και μπλοκ (1.9). Με τον Γκομπέρ στο παρκέ, όλα είναι πιο εύκολα για την αρμάδα του Σνάιντερ. Η ρακέτα είναι ναρκοπέδιο για τους αντιπαλους

Πάμε και στον Μπόγιαν που ήρθε το καλοκαίρι και βελτίωσε ακόμα περισσότερο την ομάδα με το εξαιρετικό σουτ και την ικανότητα του στον επιθετικό τομέα.

Έχει 21.3 πόντους ανά παιχνίδι και σουτάρει με το εντυπωσιακό 42% τρίποντα, εκτελώντας δίχως έλεος τις αντίπαλες άμυνες.

Γουστάρει τρελά να παίρνει την ευθύνη, όταν η μπάλα ζυγίζει τόνους.

Είναι ένας... φονιάς και το απέδειξε και κόντρα στο Χιούστον, αφού με το τρελό του τρίποντο χάρισε στους Μορμόνους τη νίκη.

