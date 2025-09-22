Τα... νούμερα επιβεβαιώνουν πως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Τόκιο ήταν επιτυχημένο μιας και ένα παγκόσμιο ρεκόρ και εννέα ρεκόρ διοργάνωσης καταρρίφθηκαν ενώ 53 χώρες μπήκαν στον πίνακα μεταλλίων.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και ανέδειξε την πιο πολυδιάστατη κατανομή μεταλλίων στην ιστορία της διοργάνωσης, με 53 χώρες να ανεβαίνουν στο βάθρο. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 46 χώρες, από το 2007 (Οσάκα) και το 2023 (Βουδαπέστη). Στη διάρκεια των εννέα ημερών σημειώθηκαν ένα παγκόσμιο ρεκόρ, εννέα ρεκόρ αγώνων και ισάριθμα ηπειρωτικά ρεκόρ. Για πρώτη φορά χώρες όπως η Σαμόα, η Αγία Λουκία και η Ουρουγουάη κατέκτησαν μετάλλια, ενώ η Τανζανία πανηγύρισε το πρώτο της χρυσό.

Εννέα ρεκόρ διοργάνωσης καταρρίφθηκαν

Το μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ σημείωσε ο Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) στο άλμα επί κοντώ με 6.30μ. Η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν πέτυχε το «treble» στα σπριντ (100μ, 200μ και 4x100μ), ενώ η Κενυάτισσα Μπιτρίς Τσέμπετ και η Ισπανίδα Μαρία Πέρεθ έκαναν double σε χρυσά σε 5.000μ και 10.000μ και 20χλμ και 35χλμ βάδην αντίστοιχα. Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν έγραψε ιστορία με το 47.78 στα 400μ, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ αγώνων και τη δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών, ενώ ο Ίθαν Κάτζμπεργκ κέρδισε τη σφυροβολία με 84.70μ, την κορυφαία βολή των τελευταίων 20 ετών.

Η συμμετοχή και η απήχηση

Συνολικά, 1992 αθλητές από 193 χώρες και την ομάδα προσφύγων αγωνίστηκαν στο Τόκιο. Πέρα από τις αθλητικές επιδόσεις, η διοργάνωση σημείωσε ρεκόρ κάλυψης και απήχησης, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ιστορία των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων.

