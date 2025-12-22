Γερεμέγεφ: «Ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε για 1,5 χρόνο»
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ουσιαστικά ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και θα ενταχθεί στις προπονήσεις, με την επιστροφή της ομάδας μετά τα Χριστούγεννα.
Στο ρεπορτάζ της Sportbladet τονίζεται ότι ο 32χρονος υψηλόσωμος φορ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε στον ΠΑΟΚ για 1,5 χρόνο με προοπτική επέκτασης για έναν ακόμα.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Αυτή είναι η νέα ομάδα του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Sportbladet, ο επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, διάρκειας 18 μηνών, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.
Την προηγούμενη εβδομάδα, τα ελληνικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Σουηδός επιθετικός του Παναθηναϊκού βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.
Εκείνο το διάστημα είχε προτάσεις από τη Νότια Κορέα, αλλά και από αρκετές ομάδες της Super League 1 της Σουηδίας.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Sportbladet, υπέγραψε τελικά συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια 18 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.
Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται να γίνει επίσημα μετά την Πρωτοχρονιά.
Έτσι, δεν θα υπάρξει επιστροφή στην Allsvenskan για τον 32χρονο επιθετικό, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Ελλάδα.
Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση της ελληνικής Super League, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός είναι έκτος με 22 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ δίνει μάχη για τον τίτλο».
