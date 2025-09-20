Αξιοπρεπείς εμφανίσεις έκαναν οι Ελληνίδες αθλήτριες στον τελικό των 20χλμ βάδην γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Τρεις ελληνικές συμμετοχές υπήρχαν στον τελικό των 20χλμ βάδην γυναικών, με τις Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου και Τσινοπούλου να εκπροσωπούν τη χώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Τόκιο.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που ήταν για μία ακόμη φορά παρούσα σε μεγάλη διοργάνωση, έδωσε μάχη από το πρώτο έως το τελευταίο χιλιόμετρο και κατάφερε να τερματίσει στη 16η θέση στον κόσμο με χρόνο 1:29:47, επίδοση που αποτελεί μία από τις καλύτερές της στο αγώνισμα.

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου σημείωσε φετινό ρεκόρ με 1:35:05, κατακτώντας την 34η θέση και κλείνοντας θετικά μία δύσκολη σεζόν ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που είχε μέσα στη χρονιά, κατέλαβε την 39η θέση με νέο φετινό ρεκόρ 1:37:40.

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου