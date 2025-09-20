Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: 16η η Ντρισμπιώτη, φετινά ρεκόρ οι Παπαδοπούλου και Τσινοπούλου
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη
Τρεις ελληνικές συμμετοχές υπήρχαν στον τελικό των 20χλμ βάδην γυναικών, με τις Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου και Τσινοπούλου να εκπροσωπούν τη χώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Τόκιο.
Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που ήταν για μία ακόμη φορά παρούσα σε μεγάλη διοργάνωση, έδωσε μάχη από το πρώτο έως το τελευταίο χιλιόμετρο και κατάφερε να τερματίσει στη 16η θέση στον κόσμο με χρόνο 1:29:47, επίδοση που αποτελεί μία από τις καλύτερές της στο αγώνισμα.
Δείτε ΕπίσηςΠαγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Γιατί οι Κινέζες βαδίστριες αγωνίζονται με τον αφαλό καλυμμένο
Η Χριστίνα Παπαδοπούλου σημείωσε φετινό ρεκόρ με 1:35:05, κατακτώντας την 34η θέση και κλείνοντας θετικά μία δύσκολη σεζόν ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που είχε μέσα στη χρονιά, κατέλαβε την 39η θέση με νέο φετινό ρεκόρ 1:37:40.
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.