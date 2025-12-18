Με την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα στην OPAP Arena η Κραϊόβα άνοιξε το σκορ κόντρα στην ΑΕΚ με τον Μπαϊράμ να κάνει το 0-1 σε μια φάση που ξεκίνησε με λάθος του Πινέδα.

Η Κραϊόβα ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ στο ματς με την ΑΕΚ στην OPAP Arena για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Συγκεκριμένα στο 30' ο Μπάντελι έκλεψε την μπάλα από τον Πινέδα, πάσαρε στον Ετίμ, ο οποίος εκτέλεσε, ο Στρακόσα είχε πάλι απάντηση και στην επαναφορά ο Μπαϊαράμ άνοιξε το σκορ με διαγώνιο σουτ.

Ένα γκολ που όπως αναφέραμε ξεκίνησε από λάθος του Πινέδα, με τους Ρουμάνους να είχαν δείξει στα προηγούμενα λεπτά πως ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι.