ΑΕΚ – Κραϊόβα: Λάθος του Πινέδα με τους Ρουμάνους να κάνουν το 0-1 (vid)
Η Κραϊόβα ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ στο ματς με την ΑΕΚ στην OPAP Arena για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Συγκεκριμένα στο 30' ο Μπάντελι έκλεψε την μπάλα από τον Πινέδα, πάσαρε στον Ετίμ, ο οποίος εκτέλεσε, ο Στρακόσα είχε πάλι απάντηση και στην επαναφορά ο Μπαϊαράμ άνοιξε το σκορ με διαγώνιο σουτ.
Ένα γκολ που όπως αναφέραμε ξεκίνησε από λάθος του Πινέδα, με τους Ρουμάνους να είχαν δείξει στα προηγούμενα λεπτά πως ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι.
