Γιατί ορισμένες Κινέζες βαδίστριες, αλλά και Ισπανίδες αγωνίζονται με καλυμμένο τον αφαλό; Ο λόγος δεν είναι ιατρικός...

Στις περισσότερες διοργανώσεις βάδην είναι συνηθισμένο να βλέπει κανείς Κινέζες αθλήτριες να αγωνίζονται με τον αφαλό τους καλυμμένο, είτε με αυτοκόλλητο επίθεμα είτε με ταινία κινησιοθεραπείας. Δεν πρόκειται για ιατρική ανάγκη, αλλά για πολιτισμικό έθιμο, αφού σύμφωνα με παραδοσιακές πεποιθήσεις της κινεζικής κοινωνίας, ο αφαλός θεωρείται «πύλη εισόδου» για την κακή ενέργεια. Ετσι, καλύπτοντας τον, οι αθλήτριες στοχεύουν να διατηρήσουν τις «καλές δονήσεις» κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η πιο πρόσφατη αθλήτρια που το εφάρμοσε ήταν η Λι Πενγκ, στα 35 χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο, όπου τερμάτισε 4η, μόλις ένα βήμα από το βάθρο, με προσωπικό ρεκόρ 2:43:29.

Όμως, οι Κινέζες δεν είναι οι μόνες που χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές. Η Ισπανίδα Μαρία Βάσκο εφαρμόζει την χρωμοθεραπεία, που αξιοποιεί τα χρώματα και τις φωτεινές δονήσεις για να ενισχύσει τη σωματική, ψυχική και συναισθηματική ευεξία. Η Βάσκο φορούσε ένα κόκκινο και λιλά τριφύλλι, το οποίο τοποθετούσε τόσο στο

κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης όσο και στον αφαλό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους αρχαίους Αιγύπτιους, αλλά και Κινέζους, η χρωμοθεραπεία δρα ευεργετικά σε σώμα και ψυχή.

Μικρές λεπτομέρειες σαν κι αυτές δείχνουν πώς η παράδοση και η ψυχολογία συχνά παίζουν ρόλο ακόμα και στο κορυφαίο επίπεδο του αθλητισμού, δίνοντας στις αθλήτριες ένα μικρό, αλλά σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα.