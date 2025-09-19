Με τελικό 20χλμ βάδην και προκριματικό δισκοβολίας θα ξεκινήσει η έβδομη μέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η προτελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο (Σάββατο 20/9) ξεκινά με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς τρεις αθλήτριες θα αγωνιστούν στον τελικό των 20χλμ βάδην (01:30 ώρα Ελλάδος), ενώ ο Δημήτρης Παυλίδης (04:35 ώρα Ελλάδος) θα πάρει μέρος στον προκριματικό της δισκοβολίας.

Τρεις εκπρόσωποι στο βάδην

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, μετά στα 35χλμ βάδην τα οποία εγκατέλειψε λόγω στομαχικών ενοχλήσεων ενώ βρισκόταν στην πρώτη δεκάδα, επιστρέφει με στόχο μια δυνατή εμφάνιση στα 20χλμ βάδην. Η πρωταθλήτρια με φετινό ρεκόρ 1:29.16 θα προσπαθήσει να παραμείνει κοντά στα γρήγορα γκρουπ και να κυνηγήσει μια υψηλή θέση.

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου, με φετινή καλύτερη επίδοση 1:32.53, δείχνει σε καλή κατάσταση έπειτα από μια πολύ δύσκολη σεζόν για εκείνη και ετοιμάζεται για την τρίτη της παρουσία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η Παναγιώτα Τσινοπούλου (1:41.57 φετινό ρεκόρ, 1:31.39 ατομικό) θα μπει στην κούρσα με στόχο να ολοκληρώσει την προσπάθειά της, αφού ξεπέρασε ένα μικροτραυματισμό που την ταλαιπώρησε την περασμένη εβδομάδα στην προπόνηση.

Αντίθετα, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, αν και είχε πρόκριση στα 20χλμ των ανδρών, επέλεξε να μην κατέβει εξαιτίας της καταπόνησης από τον αγώνα των 35χλμ.

Η πρώτη παρουσία του Παυλίδη στο Παγκόσμιο

Στον προκριματικό της δισκοβολίας, ο Δημήτρης Παυλίδης θα αγωνιστεί στο Β' γκρουπ, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Με ατομικό ρεκόρ 65.11μ, που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ, ο νεαρός ρίπτης θα χρειαστεί ένα νέο ρεκόρ για να πιάει το όριο πρόκρισης στον τελικό (66.50μ).