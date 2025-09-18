Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Αξιοπρεπής εμφάνιση και 22η θέση για την Εμμανουηλίδου
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη
Την 22η θέση στον κόσμο κατέκτησε η πρωταθλήτρια των σπριντ, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που αγωνίστηκε στον ημιτελικό των 200μ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.
Η 22χρονη αθλήτρια αγωνίστηκε στην τρίτη ημιτελική σειρά, από τη 5η διαδρομή και τερμάτισε 7η με χρόνο 23.04 και έτσι κατετάγη 22η στο σύνολο.
Η αθλήτρια της Κατερίνας Αλεξοπούλου έκανε τρεις αξιοπρεπείς κούρσες στη διοργάνωση και έδειξε πως το επόμενο βήμα στην καριέρα της δεν είναι μακριά.
