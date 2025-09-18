Αξιοπρεπέσταση κρίνεται η παρουσία της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, την οποία ολοκλήρωσε με την κούρσα της στα ημιτελικά των 200μ.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Την 22η θέση στον κόσμο κατέκτησε η πρωταθλήτρια των σπριντ, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που αγωνίστηκε στον ημιτελικό των 200μ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η 22χρονη αθλήτρια αγωνίστηκε στην τρίτη ημιτελική σειρά, από τη 5η διαδρομή και τερμάτισε 7η με χρόνο 23.04 και έτσι κατετάγη 22η στο σύνολο.

Η αθλήτρια της Κατερίνας Αλεξοπούλου έκανε τρεις αξιοπρεπείς κούρσες στη διοργάνωση και έδειξε πως το επόμενο βήμα στην καριέρα της δεν είναι μακριά.

