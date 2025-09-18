Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο η πρωταθλήτρια του ύψος, Τατιάνα Γκούσιν.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Δεν κατάφερε να κάνει την εμφάνιση που ήλπιζε η πρωταθλήτρια του ύψους, Τατιάνα Γκούσιν, που αγωνίστηκε στον προκριατιμικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου ξεκίνησε από το αρχικό ύψος, το οποίο ήταν 1.83μ, περνώντας με ευκολία. Στο 1.88μ έκανε άκυρες τις δύο πρώτες προσπάθειές της και έτσι μπήκε στην τελευταία με σκοπό να το περάσει και να συνεχίσει το "κυνήγι" του τελικού. Ωστόσο, δεν κατάφερε να το υπερβεί και έτσι ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση.

