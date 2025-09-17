Tι έγραψε ο ολυμπιονίκης του open water Σπύρος Γιαννιώτης προς τον Μίλτο Τεντόγλου, μετά την απογοήτευση της 11ης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να... νικήσει τις κράμπες και να διεκδικήσει ένα ακόμα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την 11η θέση στον τελικό του μήκους στο Τόκιο.

Ο Σπύρος Γιαννιώτης με ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook έγραψε για τον δις ολυμπιονίκη στο Τόκιο και στο Παρίσι. Ο 45χρονος σήμερα Γιαννιώτης, γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να γνωρίζεις μια μεγάλη απογοήτευση και να καλείσαι να σηκωθείς και να προσπαθήσεις ξανά να κατακτήσεις την κορυφή.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, έζησε τη χαμένη ευκαιρία, με την 4η θέση στα 10 χλμ. μαραθώνιας κολύμβησης. Όμως δεν το έβαλε κάτω και τέσσερα χρόνια έφθασε στη δικαίωση, το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο.



Η ανάρτηση του Γιαννιώτη

«Είναι μέσα στη ζωή, μέσα στον αθλητισμό, μέσα στην καθημερινή μάχη να προσπαθείς, να κερδίζεις, να επιτυγχάνεις. Τι γίνεται όμως όταν χάνεις, όταν αποτυγχάνεις; Κάνεις το ίδιο που κάνεις και όταν κερδίζεις, συνεχίζεις να προσπαθείς, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου δύο φορές περισσότερο. Σε κάνει να σκεφτείς από την αρχή, να ξανασηκωθείς, να ξαναπροσπαθήσεις.

Φαντάσου έναν αθλητή που τα τελευταία πέντε και βάλε χρόνια πρωταγωνιστεί και κερδίζει για τον εαυτό του, για τον προπονητή, για τους δικούς του ανθρώπους, για τη χώρα του.

Και ξαφνικά, να τον βλέπει και να τον περιμένει ένα ολόκληρο έθνος να το ξανακάνει. Πόσο δύσκολο είναι αυτό; Και ξέρεις κάτι;

Όταν τα παρακολουθείς όλα από μακριά και βλέπεις μόνο τις στιγμές δόξας, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε το ένα δέκατο από όσα περνάει: τις θυσίες, τα δάκρυα, τον πόνο, την εξαντλητική καθημερινή ρουτίνα, τα τρομακτικά και ακραία συναισθήματα.

Γερά, Μίλτο. Θα σηκωθείς, θα προσπαθήσεις και θα ξανακερδίσεις!



