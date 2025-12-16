Σάκοτα: «Δεν είχαμε ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο, θα παίζαμε διαφορετικά με γεμάτο ρόστερ»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας της ΑΕΚ, αλλά και στη συνέχεια του BCL.

H AEK είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 του BCL από την προηγούμενη αγωνιστική και έτσι η ήττα από τη Σολνόκι δεν στοίχισε.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και την ενέργεια που έλειπε, αλλά και στον στόχο της Ένωσης.

«Συγχαρητήρια στη Σολνόκι. Πολύ απλά ήταν καλύτερη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μιλάω για τους παίκτες που λείπουν γιατί και η Σολνόκι είχε απουσίες. Δεν είχαμε την ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο να ακολουθήσουμε τον ρυθμό. Θα παίζαμε διαφορετικά με γεμάτο ρόστερ. Στον όμιλο που πάμε, θα δούμε τις πιθανότητες να προκριθούμε στον επόμενο γύρο. Είναι ο στόχος μας. Στο τέλος της ημέρας είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα» ανέφερε.