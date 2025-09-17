Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Άκυρο το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου
Για το δεύτερο σερί χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου θα διεκδικήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους ανδρών, στο Τόκιο.
Το δεύτερο του άλμα πραγματοποίησε στον τελικό του μήκους ανδρών ο Μίλτος Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, που ήταν άκυρο. Ξεκίνησε να τρέχει, σταμάτησε στη μέση και έπειτα πήγε περπατώντας και πάτησε τη βαλβίδα.
Δείτε το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου
