Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Άκυρο το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου

Για το δεύτερο σερί χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου θα διεκδικήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους ανδρών, στο Τόκιο.

Το δεύτερο του άλμα πραγματοποίησε στον τελικό του μήκους ανδρών ο Μίλτος Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, που ήταν άκυρο. Ξεκίνησε να τρέχει, σταμάτησε στη μέση και έπειτα πήγε περπατώντας και πάτησε τη βαλβίδα.

Δείτε το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου