Ο επικός Μανόλο «κλέβει» την παράσταση στην απονομή του Ντουπλάντις στο Τόκιο
Μια στιγμή περηφάνιας για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές.
Η απονομή του Άρμαντ Ντουπλάντις, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, εξελίχθηκε σε μια απρόσμενα… κωμική στιγμή.
Ο Μανόλο άρπαξε την επιταγή του Ντουπλάντις, αμέσως μετά την απονομή του, αφού ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στη Ναντζίνγκ, παραλαμβάνοντας το ασημένιο μετάλλιο για το ιστορικό του άλμα στα 6,05 μ.
