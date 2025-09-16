Εξαιρετικές επιδόσεις καταγράφηκαν την τέταρτη μέρα αγώνων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, με τον Ίθαν Κάτζμπεγκ και την Φέιθ Κίπγιεγκον να ξεχωρίζουν.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο Καναδός Ίθαν Κάτζμπεργκ απέδειξε για ακόμη μια φορά την κυριαρχία του, κατακτώντας τον δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του με νέο ρεκόρ διοργάνωσης. Με μία διαστημική βολή στα 84.70μ σημείωσε ρεκόρ αγώνων αλλά και νέο ρεκόρ Βορείου Αμερικής ενώ παράλληλα είχε επίσης 82.66μ, 82.01μ, 81.86μ, 83.07μ και 83.73μ! Δεύτερος ήταν ο Γερμανός Μέρλιν Χούμελ με 82.77μ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ούγγρος Μπενς Χάλαζ με 82.69μ. Ο Ουκρανός Μιχάιλο Κόχαν έμεινε εκτός βάθρου (!) με βολή 82.02μ.

Στα 1500μ, η Κενυάτισσα Φέιθ Κίπγιεγκον έγραψε ιστορία, κατακτώντας τον τέταρτο παγκόσμιο χρυσό της στα 1500μ (πέμπτος στο σύνολο) με χρόνο 3:52.15. Η συμπατριώτισσά της Ντόρκους Εβόι εξασφάλισε το αργυρό μετάλλιο 3:54.92 ενώ η Αυστραλή Τζέσικα Χαλ πήρε το χάλκινο με 3:55.16.

Στο ύψος των ανδρών, Χάμις Κερρ χάρισε στη Νέα Ζηλανδία κατέκτησε το δεύτερο χρυσό, κατακτώντας την κορυφή με μία εξαιρετική εμφάνιση και πετυχημένο άλμα στα 2.36μ. Ο Νοτιοκορεάτης Σανγκχέοκ Γου πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2.34μ, ενώ το χάλκινο κατέληξε στον 24χρονο Τσέχο Γιαν Στεφέλα με 2.31μ.

Στα 110μ με εμπόδια, ο Αμερικανός Κορντέλ Τιντς δικαίωσε τα προγνωστικά κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 12.99. Το ασημένιο πήγε στον Τζαμαϊκανό Ορλάντο Μπένετ με 13.08 (ατομικό ρεκόρ), ενώ ο συμπατριώτης του Τάιλερ Μέισον πήρε το χάλκινο με 13.12. Η νίκη του Τιντς σηματοδότησε και το τέλος της εξαετούς κυριαρχίας του Γκραντ Χόλογουεϊ, ο οποίος δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και ολοκλήρωσε μία δύσκολη για εκείνον σεζόν.

