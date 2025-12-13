Ο Ρικ Καρλάιλ ξέσπασε μετά το τέλος του αγώνα των Πέισερς με τους Σίξερς θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για τις 43 βολές των αντιπάλων της ομάδας του.

Η φετινή σεζόν είναι αντιστρόφως ανάλογη με την περσινή που έφτασαν έως και τους τελικούς του NBA στέλνοντας τη σειρά με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε επτά ματς.

Οι πολλοί τραυματισμοί και οι σημαντικές απουσίες με πρώτη και καλύτερη αυτή του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έχουν «πλήξει» τους Ιντιάνα Πέισερς, οι οποίοι έχουν μόλις 6-19 ρεκόρ με αποτέλεσμα να βρεθούν στην προτελευταία θέση της Ανατολής.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/12) οι Πέισερς γνώρισαν την ήττα από τους Σίξερς με 115-105 και ο προπονητής Ρικ Καρλάιλ ξέσπασε κατά των διαιτητών με αφορμή τις 43 βολές που εκτέλεσαν οι Σίξερς στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

«Υπήρχαν μερικές φάσεις που πίστευα ότι θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μπορώ να το πω αυτό χωρίς να μου επιβάλουν πρόστιμο 40.000 δολαρίων; Θα παλέψω για τους παίκτες μας. Οι παίκτες μας παλεύουν όλη τη χρονιά σκληρά, σε κρίσιμες φάσεις. Και κάθε φάση μετράει» σχολίασε ο Καρλάιλ.

Η ήττα κράτησε επίσης τον έμπειρο προπονητή στις 999 νίκες, όπερ και σημαίνει ότι χρειάζεται μία ακόμα για να φτάσει στις 1.000 στην καριέρα του.