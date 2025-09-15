Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν ένα τίποτα για μένα»

Ο Μίλτος Τεντόγλου σχολίασε την επίδοσή του στον προκριματικό γύρο του μήκους στο Τόκιο, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται όσον αφορά τον τραυματισμό του.

Με μόλις ένα άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου έκλεισε μία θέση στον μεγαλό τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε στα 8.17 και προκρίθηκε απευθείας μετά την πρώτη του προσπάθεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι την επίδοση αυτή μπορεί να τη βελτιώσει την Τετάρτη.

«Για μένα αυτό το άλμα ήταν ένα τίποτα, σταμάτησα για να πηδήξω, ήταν πολύ τίποτα για μένα. Αυτό είναι το στάδιό μου, εδώ είναι αληθινό μήκος», υποστήριξε ο Τεντόγλου που μίλησε και για τον τραυματισμό του.

