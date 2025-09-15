Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων των Τεντόγλου και Καραλή στο Παγκόσμιο του Τόκιο, αλλά και την πρεμιέρα των Galacticos του Gazzetta.

Έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, με τον τελικό του Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Ο Μανόλο, μετά την άνετη πρόκριση του στον τελικό θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου. Το μεγάλο φαβορί δεν είναι άλλο από τον Μόντο Ντουπλάντις, το «φαινόμενο» που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μ., όμως ο Έλληνας πρωταθλητής έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικήσει αυτή τη φορά το έβδομο μετάλλιο της καριέρας του.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για σήμερα Δευτέρα (15/09) στις 13:49 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2, με αποκλειστική κάλυψη και απο το ERT Sports.

Από την άλλη, ο Μίλτος Τεντόγλου μπαίνει στη «μάχη» του προκριματικού στο μήκος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θέλει να αφήσει πίσω του τις αναποδιές των τελευταίων μηνών και να επιβεβαιώσει ότι παραμένει ο κορυφαίος του αγωνίσματος στον κόσμο. Ο προκριματικός Έλληνα πρωταθλητή ξεκινά στις 13:40 ώρα Ελλάδας, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Τέλος η αναμονή και για τους Galacticos! Από σήμερα και κάθε μέρα, από τις 14:00 έως τις 16:00, οι Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης, Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος υπό τις οδηγίες του Κώστα Ψάρρα, μπαίνουν στο γήπεδο του Gazzetta και μιλούν για όλους και όλα όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή από το νέο στούντιο live στο YouTube του Gazzetta.