Ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου οι Αριάδνη Αδαμοπούλου και Άγγελος Μαντζουράνης, στο Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Δεν κατάφεραν να προκριθούν στους τελικούς του επί κοντώ γυναικών και της σφυροβολίας ανδρών οι Αριάδνη Αδαμοπούλου και Άγγελος Μαντζουράνης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η Αδαμοπούλου, που το 2024 είχε προκριθεί στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, ξεπέρασε το αρχικό ύψος που ήταν 4.25μ, με τη δεύτερη, και συνέχισε στα 4.45μ. Εκεί, έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες και έτσι ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στον προκριματικό.

Ο Μαντζουράνης αγωνίστηκε πρώτος από τους τρεις Έλληνες σφυροβόλους της ομάδας και αγωνίστηκε στο Α Γκρουπ. Ο 21χρονος αθλητής ξεκίνησε με μία βολή στα 70.94μ και έπειτα προσπάθησε να κυνηγήσει τις μεγαλύτερες βολές. Ωστόσο, δεν του βγήκαν και έτσι στις δύο επόμενες προσπάθειές του έστειλε τη σφύρα κάτω από τη γραμμή των 70 μέτρων και τις ακύρωσε ο ίδιος, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός της 12άδας των φιναλίστ.

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου