Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο, με τρεις ελληνικές συμμετοχές στη σφυροβολία των ανδρών και μία στο επί κοντώ των γυναικών.

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο Κώστας Ζάλτος και ο Άγγελος Μαντζουράνης θα ριχτούν στη μάχη της πρόκρισης με στόχο μια θέση στους 12 φιναλίστ.

Ο Φραντζεσκάκης μετρά ήδη τρεις παρουσίες στη διοργάνωση και μια 9η θέση, και πλέον στοχεύει ακόμη πιο ψηλά. Η φετινή του κατάσταση, παρά ορισμένα προβλήματα τραυματισμών, δείχνει ότι μπορεί να πλησιάσει το ατομικό του ρεκόρ (78.20μ) και να εξασφαλίσει τη θέση του στον τελικό. Ο ίδιος θέλει μία θέση στην οχτάδα αλλά και μεγάλες βολές που θα τον ικανοποιήσουν.

Ο Ζάλτος έρχεται από μία εξαιρετική σεζόν, με κορυφαία επίδοση στα 78.08μ και την νίκη στο NCAA, και δείχνει έτοιμος να παλέψει για να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Οι δύο αθλητές αγωνίζονται στο ίδιο γκρουπ, το οποίο ξεκινά στις 04:45.

Ο πιο νέος σε ηλικία, ο Μαντζουράνης, που κάνει το ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατέφτασε στο Τόκιο με επίδοση 78.61μ, έχοντας εξασφαλίσει απευθείας όριο. Παρά την πρόσφατη ίωση που τον ταλαιπώρησε, δηλώνει έτοιμος να διεκδικήσει μια ανταγωνιστική παρουσία και θα στοχεύσει στο να βρεθεί στον τελικό. Ο Μαντζουράνης αγωνίζεται στο Α γκρουπ, το οποίο ξεκινά στις 03:00.

Το όριο πρόκρισης στον τελικό έχει οριστεί στα 76.50μ, μία επίδοση την οποία έχουν ξεπεράσει και οι τρεις Έλληνες αθλητές φέτος.

Βάπτισμα του πυρός και για την Αδαμοπούλου

Παράλληλα, στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της θα αγωνιστεί η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι στις κορυφαίες του κόσμου. Με φετινό καλύτερο άλμα στα 4.46μ, έχει στόχο να βελτιώσει την επίδοσή της και να κυνηγήσει την υπέρβαση. Το όριο έχει τεθεί στα 4.70μ, με τα ύψη να ξεκινούν από τα 4.25μ, 4.45μ, 4.60μ, 4.65μ, 4.70μ.

