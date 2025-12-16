Κάραχερ σε Σαλάχ: «Σκέψου να είσαι στη Σαουδική Αραβία και η Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League»
Παρά τις «βόμβες» του Μπρούνο Φερνάντες προς τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα στην Αγγλία, καθώς το μέλλον του παραμένει στον «αέρα».
Ο Αιγύπτιος αγωνίστηκε για περισσότερο από 65' στο Σαββατιάτικο ματς απέναντι στην Μπράιτον (13/12), με τον τηλεοπτικό φακό να τον... πιάνει σε ορισμένες κινήσεις που γνωστός ειδικός της γλώσσας του σώματος μετέφρασε ως «αντίο» στους φίλους της ομάδας και το «Άνφιλντ».
Στο πλαίσιο αυτό, ο Τζέρεμι Κάραχερ τοποθετήθηκε σχετικά με το μέλλον του 33χρονου εξτρέμ, τονίζοντας πως δεν πιστεύει ότι τη νέα σεζόν ο «Φαραώ» θα φοράει τη φανέλα την οποία τίμησε και ο ίδιος.
Παράλληλα πάντως, εξήγησε πως ο Σαλάχ είναι ένας θρύλος για τη Λίβερπουλ, και του αξίζει ένα καλύτερο φινάλε, καθώς έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, ουσιαστικά στέλνοντάς του το μήνυμα να παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι.
«Δεν βλέπω τον Μο Σαλάχ να παίζει για τη Λίβερπουλ την επόμενη σεζόν. Όμως, του αξίζει ένα μωσαϊκό στο Kop. Του αξίζει να φέρει την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του στο γήπεδο μετά το τελευταίο του παιχνίδι και να γιορταστεί πραγματικά για όσα έχει κάνει ως παίκτης της Λίβερπουλ.
Οπότε, άσε στην άκρη τις διαφορές σου με τον προπονητή και σκέψου να μείνεις απλώς τρεις ή τέσσερις μήνες στη Λίβερπουλ. Εντάξει, το χειρότερο που θα συμβεί είναι να δούμε αυτό το μεγάλο αποχαιρετιστήριο βράδυ.
Το καλύτερο που θα συμβεί είναι να βγεις έξω με τους συμπαίκτες σου στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League. Και αν καθόταν στη Σαουδική Αραβία, βλέποντας τη Λίβερπουλ να το κάνει αυτό, νομίζω ότι θα το μετάνιωνε πραγματικά».
"Can you imagine Mo Salah in Saudi watching Liverpool come out in a Champions League final?" 🏆— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 15, 2025
Jamie Carragher says he can't see Mo Salah playing for Liverpool next season 🔊 pic.twitter.com/8YlgFfKJV5
