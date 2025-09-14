Τους πρώτους παγκόσμιους τίτλους στις καριέρες τους κατέκτησαν οι Αμερικανίδες, Τάρα Ντέιβις Γούντχολ στο μήκος και Βάλερι Όλμαν στη δισκοβολία, με εξαιρετικές εμφανίσεις στο Τόκιο.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις έκαναν οι δύο Αμερικανίδες αθλήτριες, Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ και Βάλερι Όλμαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Στο μήκος γυναικών, η Αμερικανίδα χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ "καθάρισε" τον αγώνα από το πρώτο κιόλας άλμα αφού στην πρώτη της προσπάθεια προσγειώθηκε στα 7.08μ! Στη συνέχεια, η Γερμανίδα χρυσή Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Μαλάικα Μιχάμπο προσπάθησε να πιέσει την Αμερικανίδα κάνοντας 6.60μ, 6.92μ, 6.95μ και 6.99μ ενώ συνέχισε με δύο άκυρα -αλλά μεγάλα- άλματα. Η Ντέιβις-Γούντχολ στην τέταρτη προσπάθεια βελτιώθηκε με άλμα στα 7.13μ και έτσι κατέκτησε τον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο.

Έτσι, η σταρ του μήκους συμπλήρωσε το παζλ των μεταλλίων της με χρυσό σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιο ανοιχτού και Παγκόσμιο κλειστού.

Πρώτη φορά Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Όλμαν

Μετά από δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, κορυφαίες επιδόσεις και μεγάλες βολές, η Βάλερι Όλμαν "έσπασε" την κατάρα των Παγκοσμίων πρωταθλημάτων και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο.

Η Όλμαν ξεκίνησε με μία βολή στα 67.63μ η οποία την ανέβασε στην κορυφή της λίστας, όπου και έμεινε ως το τέλος του αγώνα. Η Αμερικανίδα προσπάθησε να βελτιώσει κι άλλο την επίδοσή της και έτσι στην πέμπτη βολή της έστειλε τον δίσκο στα 69.48μ.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Ολλανδή Γιορίντε Βαν Κλίνκεν με 67.50μ ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην Κουβανή Σιλίντα Μοράλες με νέο ατομικό ρεκόρ στα 67.25μ.

