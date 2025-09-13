Ο Ράιαν Κράουζερ την κρίσιμη στιγμή έβγαλε τη «χρυσή» βολή στα 22,34μ., για την 3η διαδοχική νίκη του στη σφαιροβολία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Ράιν Κράουζερ άφησε πίσω τα προβλήματα με τους τραυματισμούς, πήγε στο Τόκιο και σαν πραγματικός πολεμιστής, έγινε για 3η στη σφαιροβολία ανδρών σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο 33χρονος Αμερικανός στην 5η προσπάθεια έβγαλε τη βολή στα 22,34μ., που του χάρισε την 1η θέση και μετά το Γιουτζίν και τη Βουδαπέστη έφθασε στα τρία διαδοχικά χρυσά μετάλλια, κάτι που στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων έχει να επιδείξει μόνο ο Ελβετός, Βέρνερ Γκίντερ (Ρώμη 1987, Tόκιο 1991, Στουτγάρδη 1993).

H μεγάλη έκπληξη έγινε από τον Μεξικάνο, Ουζιέλ Μουνιόζ, ο 30χρονος στην τελευταία του προσπάθεια με 21,97μ. βελτίωσε το δικό του εθνικό ρεκόρ, φθάνοντας στο ασημένιο μετάλλιο και στη μεγαλύτερση στιγμή της καριέρας του.

Ο Λεονάρντι Φάμπρι, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο (22,82μ.), μπόρεσε στο τέλος να παραμείνει στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, με 21,94μ. πήρε το χάλκινο μετάλλιο, μετά το ασημένιο πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη.

Το ξεπέταγμα από τον Μουνιόζ στη 2η θέση, χάλασε τη σειρά που είχε βγει στη Βουδαπέστη, καθώς ο Αμερικανός, Τζόε Κόβατς με 21,94μ. κι έχοντας χαμηλότερη 2η βολή από τον Φάμπρι, έμεινε στην 4η θέση.

Οι ΗΠΑ το χρυσό στα 4Χ400μ. μικτή



Η ομάδα σκυταλοδρομίας στα 4Χ400μ. μικτή έφερε και το πρώτο χρυσό για τις ΗΠΑ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα των ΗΠΑ αγωνιζόμενη κατά σειρά με τους Μπράις Ντίντμοντ, Λίνα Αιρμπι-Τζάκσον, Τζενόα Μακίβερ και την Αλέξις Χολμς επικράτησε με 3:08.80, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ αγώνων που είχε σημειώσει η αντίστοιχη ομάδα της χώρας τους στη Βουδαπέστη.

Η Ολλανδία με τελευταία τη Φέμκε Μπολ πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 3:09.96 και το Βέλγιο το χάλκινο με 3:10.61.

