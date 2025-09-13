Η Μπεατρίς Τσεμπέτ από την Κένυα και η Ιταλίδα, Νάντια Μπατοκλέτι, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο πέτυχαν το «1-2» στα 10.000μ. γυναικών.

Ο πρώτος μεγάλος τελικός στο 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, τα 10.000μ. γυναικών, απλά καθήλωσε, σε ένα παιχνίδι τακτικής, εξυπνάδας, που στο τέλος είχε το ίδιο αποτέλεσμα- κατά τα 2/3- με τον αντίστοιχο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Η Μπεατρίς Τσεμπέτ τερματίζοντας σε 30:37.61 έφερε την Κένυα στην κορυφή του αγωνίσματος έπειτα από 10 χρόνια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και η 25χρονη άρχισε με επιτυχία να καταφέρει ό,τι πέρυσι και στο «Παρίσι 2024»: Το χρυσό μετάλλιο σε 5.000μ. και 10.000μ.

Κι από κοντά η εκπληκτική Νάντια Μπατοκλέτι, η 25χρονη Ιταλίδα, που πλέον τρέχει όπως και οι κοπέλες από την Αφρική. Όπως και πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και τώρα στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο με πίστη στις δυνάμεις της και στο σχέδιό της, έτρεξε ανάμεσα στις αθλήτριες από την Κένυα και την Αιθοπία, ακολούθησε άριστη τακτική κατακτώντας κτο ασημένιο μετάλλιο σε 30:38.23, καταρρίπτοντας το δικό της εθνικό ρεκόρ, τα 30:43.35 που την είχαν φέρει και στη 2η θέση στο Παρίσι.

Η Γκουντάφ Τσεγκάι ήθελε να υπερασπιστεί τον τίτλο της από τη Βουδαπέστη, η δρομέας από την Αιθιοπία με 1.200μ. να απομένουν για τον τερματισμό, έκανε τη δική της επίθεση, πέρασε στην κορυφή, όμως στην τελευταία στροφή δεν άντεξε στο σπριντ, τερματίζοντας στην 3η θέση με 30:39.65.

Η Αγκνες Τζεμπέτ Νγκέτιτς, μαζί με την Τσεμπέτ, ήταν αυτές που στη μεγαλύτερη διάρκεια του τελικού έδιναν τον δικό τους ρυθμό, όμως η 24χρονη από την Κένυα δεν μπόρεσε να ανέβει στο βάθρο, τερματίζοντας στην 4η θέση με 30:42.66.

