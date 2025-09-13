Η Εμμανουηλίδου έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στα ημιτελικά των 100μ.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου είχε αργή εκκίνηση κι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά των 100μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Η Πολυνίκη Eμμανουηλίδου δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά των 100μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, με την 22χρονη σπρίντερ να τερματίζει στην 4η θέση στην 4η σειρά με 11.36.

Η Εμμανουηλίδου που έχει σαν βασικό στόχο τα 200μ., την τελευταία στιγμή εξασφάλισε τη συμμετοχή της και στα 100μ., έχοντας την ευκαιρία να τεστάρει την αγωνιστική της κατάσταση.

Η Ελληνίδα σπρίντερ είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στην ίδια σειρά με την Ολυμπινίκη , Τζούλιεν Αλφρεντ, είχε αργή αντίδραση στην εκκίνηση (0.216) κι αυτό στοίχισε έναν καλύτερο χρόνο και την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση.

Η Εμμανουηλίδου τερμάτισε σε 11.36 και την 4η θέση, με τις τρεις πρώτες από τις επτά συνολικά σειρές να εξασφαλίζουν την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η Άλφρεντ με 10.93 πήρε την 1η θέση, η Ελβετίδα, Σαλομέ Κορά ήταν 2η με 11.23 και η Καναδή, Αντρέι Λέντουτς την 3η με 11.26. Αυτός ο χρόνος, τα 11.26μ. είναι και το φετινό ρεκόρ στο αγώνισμα. Στα 11.26 έκλεισε και η 24άδα των ημιτελικών, με την Εμμανουηλίδου να κατατάσσεται στην 33η θέση σε σύνολο 60 αθλητριών.

