Ο Μπαρσίμ δεν θα... πετάξει στο Τόκιο

Ο Μουτάζ Μπαρσίμ ταξίδεψε στο Τόκιο, όμως ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο ύψος, δεν θα αγωνιστεί μιας και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί από τον Απρίλιο.

Ο Μουτάζ Μπαρσίμ όλη την περίοδο του ανοικτού στίβου πάλευε με τον τραυματισμό στο πόδι, με την ελπίδα να προλάβει να αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, το τελευταία στην καριέρα του, όμως δεν τα κατάφερε.

Ο 34χρονος ολυμπιονίκης του ύψους από το Κατάρ, το επονομαζόμενο «πουλί», με ανάρτησή του στο instagram, ανακοίνωσε την απόφασή του να μην πάρει μέρος στο πρωτάθλημα, καθώς δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, με την ομάδα της χώρας του, όμως η ιατρική απόφαση να μη ρισκάρει με τη συμμετοχή του, έφερε και την οριστική απόφαση, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων.

«Σχεδίαζα να κάνω το Τόκιο το τελευταίο μου Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός στο πόδι μου δεν ξεπεράστηκε. Τα έδωσα όλα, αλλά δεν μπορούμε να πιέσουμε τη φύση και πρέπει να κάνουμε υπομονή για να αναρρώσουμε. Και πάλι, μην λυπάστε που δεν θα αγωνιστώ. Λυπηθείτε που δεν με έχετε στο άλμα εις ύψος» έγραψε ο Μπαρσίμ.

Τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο Λονδίνο (2017), στην Ντόχα (2019) και στο Γιουτζίν (2022), ο Μπαρσίμ με 2,43μ. από το 2014 έχει τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών, πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ των 2,45μ. του Χαβιέ Σοτομαγιόρ, που αντέχει τον Ιούλιο του 1993.

Ο Μπαρσίμ έκανε μόλις έναν αγώνα τον Απρίλιο στην Ντόχα, μόλις στα 2,13μ. Με τον Ιταλό, Τζανμάρκο Ταμπέρι έγραψαν ιστορία στο Τόκιο το καλοκαίρι του 2021, όταν πριν από τη διαδικασία μπαράζ στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, από κοινού αποφάσισαν να σταματήσουν, όπως είχαν δικαίωμα και να ανέβουν μαζί στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Two golds for No. 2️⃣! #BestOf2023



"Can we have two golds?"



Two years on from 1 August 2021, we had to go back when Mutaz Barshim and Gianmarco Tamberi put friendship over competition and shared gold at #Tokyo2020. ❤️@gianmarcotamber | @mutazbarshim | @WorldAthletics pic.twitter.com/6lWUEyb3wi December 30, 2023

Με δεδομένη την απουσία του Μπαρσίμ και την αγωνιστική κατάσταση του Ταμπέρι, που πήγε στο Τόκιο με φετινή επίδοση στα 2,20μ. το αγώνισμα χάνει πολύ από τη λάμψη του. Ο Ταμπέρι είναι ο κάτοχος του τίτλου, όμως πολύ δύσκολα θα μπορέσει να διατηρήσει τα πρωτεία.

Ο Κορεάτης, Σανγκεγιόκ Βου, ο Ουκρανός, Ολεχ Ντόρομπτσουκ, που έχουν φετινή επίδοση στα 2,34μ. και ο Νεοζηλανδός ολυμπιονίκης στο Παρίσι, Χάμις Κερ (2,33μ.) έχουν τον πρώτο λόγο για να τον διαδεχθούν.



