ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΙΩΝΗ

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεχωρίζουν αθλητές και αθλήτριες για διάφορους λόγους. Ο λόγος που ξεχώρισαν σήμερα, στον τελικό των 35χλμ. βάδην ανδρών/γυναικών, ο Ντομινίκ Τσέρνι και η Χάνα Μπουρζάλοβα είναι γιατί μοιράστηκαν μια μοναδική στιγμή στη γραμμή του τερματισμού.

Ο Τσέρνι, από τη Σλοβακία, αγωνίστηκε στα 35χλμ. βάδην ανδρών και τερμάτισε σε 2:32.56 (19ος) όμως μετά τον τερματισμό του δεν έφυγε. Περίπου μισή ώρα αργότερα, η Μπουρζάλοβα έφτανε στη γραμμή του τερματισμού και είδε τον σύντροφό της να γονατίζει μπροστά της και αφού πέρασε τη γραμμή του τερματισμού της ζήτησε να τον παντρευτεί. Εκείνη είπε το μεγάλο ναι και ο Τσέρνι την πήρε στα χέρια του, για να αποχωρήσουν μαζί από τον αγωνιστικό χώρο ως αρραβωνιασμένοι πλέον.

