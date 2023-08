Η… τρέλα του Ταμπέρι μεταφέρθηκε στις κερκίδες μετά το χρυσό στο ύψος του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι έγραψε χθες ιστορία εντός και… εκτός αγωνιστικού χώρου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Κατάφερε να κατακτήσει το μοναδικό χρυσό μετάλλιο που του έλειπε και με το τέλος του αγώνα όλοι περίμεναν να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα πανηγυρίσει, αφού οι πανηγυρισμοί του είναι πάντα θέμα συζήτησης στην… πιάτσα του στίβου.

Και ο… τρελός Ιταλός, μαζί με όλο του το σόι που βρέθηκε στην Βουδαπέστη, φρόντισε να τους αποζημιώσει.

Πρώτα, πήρε δύο άλλους αθλητές που κέρδιζαν την ίδια ώρα το μετάλλιο στα στιπλ, τους Ελ Μπακαλί (χρυσό) και Κιμπίβοτ (χάλκινο) και έκαναν… βουτιά στη λίμνη του σταδίου.

Αφού έγινε μούσκεμα, αρχισε να τρέχει σαν… παλαβός και πήγε στην κερκίδα των «οργανωμένων» Ιταλών. Εκεί, στην πρώτη γραμμή ήταν οι γονείς του και η συζυγός του, την οποία άρπαξε και φίλησε παθιασμένα.

Μπήκε στην μέση της κερκίδας και άρχισαν να χοροπηδούν φωνάζωντας συνθήματα και πέταξε κάποια στιγμή και την μπλούζα του.

Το πράγμα… ξέφυγε αφού μέχρι και η μητέρα του έβγαλε την μπλούζα της στους πανηγυρισμούς κάποια στιγμή!

Ο Μπαρσίμ, που έμεινε τρίτος, τον άρπαξε και τον πήρε στους ώμους του, προκειμένου να κάνουν τον γύρο του θριάμβου, με τον Ταμπέρι κάποια στιγμή να κατεβαίνει και να αρχίζει να χαιρετάει όποιον… είχε χέρια μέσα στο στάδιο.

Κάποια στιγμή πήγε και στο συγκρότημα που παίζει κατά την παρουσίαση των φιναλίστ στους τελικούς και ανέλαβε χρέη... ντράμερ.

Il nuovo campione del mondo di salto in alto. Poco prima di diventarlo. #Gimbo #Tamberi #Budapest2023 pic.twitter.com/OHSscHLCKo

Οι πανηγυρισμοί του πάντα ήταν εικονική, αλλά χθες, στη Βουδαπέστη, ξεπέρασε τον εαυτό του. Το ίδιο και όσοι ήταν στην κερκίδα από την Ιταλία, για να τον υποστηρίξουν.

From Tokyo to Budapest



High jumpers Mutaz Essa Barshim & Gianmarco Tamberi continue to set friendship goals!



AP & REUTERS#worldathleticschamps pic.twitter.com/RPZy1tBuax