Ο Τζανμάρκο Ταμπέρι γιόρτασε με ξεχωριστό τρόπο το χρυσό μετάλλιο στο ύψος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Ο Τζανμάρκο Ταμπέρι κατέκτησε στη Βουδαπέστη το χρυσό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή του στο ύψος, αυτό στο παγκόσμια πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου και ο έτσι κι αλλιώς παρορμητικός ολυμπιονίκης του Τόκιο, στο τέλος τρελάθηκε.



Αφού πρώτα ο Ιταλός πανηγύρισε με τους συμπατριώτες του στην κερκίδα, είδε μπροστά του τον Μαροκινό, Σουφιάν Ελ Μπακαλί νικητή στα 3.000μ. στιπλ και τον Κενυάτη Αμπραχαμ Κίμπιβοτ, που πήρε την 3η θέση στον τελικό στα φυσικά εμπόδια. Αμέσως τους κάλεσε και οι τρεις μαζί βούτηξαν στη λίμνη των στιπλ, χαρίζοντας ένα από τα high light του πρωταθλήματος.

Gianmarco Tamberi celebrated his high jump victory with the medalists from the 3,000m steeplechase pic.twitter.com/2di1HCr7az