Ο Εμμανουήλ Καραλής εκτός από το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, με τα 6,05μ. πέτυχε ένα ξεχωριστό ρεκόρ για το αγώνισμα.

Την πληροφορία την αντλήσαμε από τη σελίδα του στατιστικολόγου στίβου Νίκου Κριεζή, μέσα από την ομάδα Στιβομάνια-Athletics-Track and Field στο Facebook, ομάδα που ξεκίνησε ο στατιστικολόγος Δημήτρης Τεγγελίδης και είναι εκπληκτική.

Ο Εμμανουήλ Καραλής με τα 6,05μ. που σημείωσε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στη Ναντζίνγκ της Κίνας, όχι απλά βελτίωσε για άλλη μια φορά μέσα στη σεζόν το απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ στο επι κοντώ, αλλά πέτυχε κι ένα διαφορετικό ρεκόρ.

Με τα 6,05μ. σημείωσε την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για 2η θέση σε αγώνα άλματος επί κοντώ! Μέχρι σήμερα αυτό το ρεκόρ ήταν στα 6,02μ. κι «ανήκε» στον Αμερικανό, Σαμ Κέντρικς και τον Καραλή. Και στις δύο περιπτώσεις στην πρώτη θέση ήταν ο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Ο Κέντρικς στο Diamond League της Λοζάνης στις 2 Σεπτεμβρίου είχε περάσει τα 6,02μ. με τον Ντουπλάντις να επικρατεί με 6,07μ.

Στην 2η περίπτωση ο Καραλής στις 28 Φεβρουαρίου στη διάρκεια του 10ου All Star Perche στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας, ξεπέρασε τα 6,02μ. -ρεκόρ που κατέρριψε στη Ναντζίνγκ- είχε πάρει τη 2η θέση, πίσω από τον Ντουπλάντις, που σημείωσε το 11ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του με τα 6,27μ.

Στο μεταξύ ο Ντουπλάντις στη Ναντζίνγκ διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στον κλειστό στίβο για 3η σερί διοργάνωση, με 6,15μ. Παράλληλα, ο Σουηδός ολυμπιονίκης ξεπέρασε για 100ή φορά στην καριέρα του τα έξι μέτρα.

