Geri Olympics 2026: Το αγωνιστικό πνεύμα δεν έχει ηλικία

Η ζωή μετριέται με παλμό, συμμετοχή, επιθυμία για δράση και ανάγκη να ανήκεις σε μια ομάδα ή σε μια κοινότητα, που σε κοιτά κατάματα και σου λέει: «είσαι εδώ, μαζί μας».

Με αυτή τη βαθιά ανθρώπινη φιλοσοφία, η ΜΑΡΕΠΗ - Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, συμμετέχει φέτος στους Διεθνείς Γηριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Geri Olympics 2026, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στους χώρους της Μονάδας στη Νίκαια του Πειραιά.

Πρόκειται για μια διοργάνωση με βαθύ κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και στην αξία της ενεργής γήρανσης.

Οι Geri Olympics αποτελούν έναν αγώνα συναγωνισμού, αλλά και μια δυναμική γιορτή συμμετοχής. Αποτελούν μια υπενθύμιση πως κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να ανήκει, να προσπαθεί, να κινείται, να γελά και να συνδέεται με τους συνανθρώπους του, αλλά και να αισθάνεται ενεργό και δημιουργικό μέλος μιας κοινότητας.

Ο θεσμός, Geri Olympics, γεννήθηκε το 1987 στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ted Muilenburg και τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται δυναμικά σε Ελλάδα και Κύπρο, δημιουργώντας μια διαρκώς διευρυνόμενη κοινότητα ανθρώπων, εθελοντών και φορέων φροντίδας που πιστεύουν στη δύναμη της ανθρώπινης συμμετοχής σε κάθε ηλικία.

Η ανάπτυξη της διοργάνωσης αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο αυτή τη δυναμική.

Το 2023 συμμετείχαν 350 άτομα και 150 εθελοντές. Το 2024 οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 1.050, με 427 εθελοντές, ενώ το 2025 η διοργάνωση έφτασε τους 2.280 συμμετέχοντες και 560 εθελοντές.

Για το 2026, η κοινότητα των Geri Olympics μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, με ενεργή συμμετοχή φορέων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αμερική.

Οι δραστηριότητες των αγώνων έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ασφαλείς, προσιτές και ουσιαστικά συμπεριληπτικές για όλους τους συμμετέχοντες.

Περιλαμβάνουν ομαδικά και ατομικά παιχνίδια ήπιας κινητικότητας και δεξιοτήτων, όπως μπόουλινγκ, βελάκια, καλαθοσφαίριση, παιχνίδια στόχου και ρίψεων, καθώς και δραστηριότητες που ενισχύουν την κίνηση, τον συντονισμό, τη συνεργασία και την κοινωνική επαφή.

Για τη ΜΑΡΕΠΗ, η συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια δράση. Είναι προέκταση της ίδιας της φιλοσοφίας της.

Εδώ και 40 χρόνια, η ΜΑΡΕΠΗ υπηρετεί με συνέπεια τον χώρο της φροντίδας ηλικιωμένων, επενδύοντας καθημερινά στην αξιοπρέπεια, στη συναισθηματική σύνδεση, στην κοινωνικότητα και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων που φιλοξενεί.

Στο πλαίσιο των φετινών Geri Olympics, οι ίδιοι οι φιλοξενούμενοι της ΜΑΡΕΠΗ δημιούργησαν τις ομάδες που θα τους εκπροσωπήσουν, επιλέγοντας μέσα από ψηφοφορία τα ονόματα «Θύελλα» και «Κεραυνός».

Δύο ονόματα γεμάτα ενέργεια και συμβολισμό. Δύο λέξεις που αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό, τη ζωντάνια και το αγωνιστικό πνεύμα με το οποίο οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη γιορτή ζωής.

Η ΜΑΡΕΠΗ πιστεύει βαθιά σε μια φροντίδα που αγκαλιάζει την καθημερινότητα με αξιοπρέπεια, ουσία και ανθρώπινη παρουσία. Σε στιγμές χαράς που δίνουν χώρο στην ανθρώπινη επαφή και καλλιεργούν το «μαζί».

Η ηλικία κουβαλά εμπειρία, μνήμη, δύναμη και πολύτιμες στιγμές ζωής. Και κάθε άνθρωπος αξίζει να συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά, με χαμόγελο, ενθουσιασμό και αίσθηση σύνδεσης με τους γύρω του.