Ο Τζον Κορίρ διατήρησε τον τίτλο του με ρεκόρ διαδρομής στον μαραθώνιος της Βοστώνης (2ώρ.01.52) κι έγινε ο 5ος ταχύτερος δρομέας όλων των εποχών.

O Τζον Κορίρ πέτυχε το back to back των τίτλων στον μαραθώνιο της Βοστώνης τη Δευτέρα (20/4), με έναν εντυπωσιακό ρεκόρ.

Ο 29χρονος Κενυάτης επικράτησε σε 2ώρ.01.52 κι έγινε ο 5ος δρομέας στην ιστορία του μαραθώνιου που κατεβαίνει τις 2 ώρες και δύο λεπτά στην απόσταση.

Παράλληλα έγινε ο ταχύτερος δρομέας στον μαραθώνιο της Βοστώνης, που μετρά 130 χρόνια ζωής, διαλύοντας το ρεκόρ αγώνα που είχε ο συμπατριώτης του Τζόφρεϊ Μουτάι με 2ώρ.03.02 από το 2011.

Έχοντας πέρασμα στον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.01:50, ο Κορίρ κάλυψε το 2ο μισό της διαδρομής σε μια ώρα μια δυο δευτερόλεπτα, για να φθάσει στο σπουδαίο ρεκόρ και να γίνει ο 5ος ταχύτερος μαραθωνοδρόμος όλων των εποχών.

Πέρυσι είχε επικρατήσει στη Βοστώνη σε 2ώρ.04:45, ενώ το ατομικό του ρεκόρ ήταν στις 2ώρ.02:24 από τον μαραθώνιο της Βαλένθια τον Δεκέμβριο του 2025.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Τανζανός, Αλφόνς Φελίξ Σίμπου με 2ώρ.02:47 και στην 3η ο ο Κενυάτης, Μπένσον Κιπρούτο με 2ώρ.02:50.

Toν τίτλο της στη Βοστώνη διατήρησε και η Σάρον Λοντέκι με την 32χρονη αθλήτρια από την Κένυα να τερματίζει σε 2ώρ.18:51, πετυχαίνοντας τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας της μετά τις 2ώρ.17:22 που είχε σημειώσει στην περσινή της νίκη.

Την ακολούθησαν οι συμπατριώτισσές της Λόις Τσεμνούγκ (2ώρ.19:35) και Μέρι Κούπερ (2ώρ.20:07).

