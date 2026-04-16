Με περισσότερους από 16.000 δρομείς ο επετειακός 20ός Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» επιστρέφει στις 26 Απριλίου, μετατρέποντας τη Θεσσαλονίκη σε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό δρομικό χάρτη.

Με ιδανικές συνθήκες για επιδόσεις, μοναδικές δρομικές εμπειρίες και μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε γιορτή, ο Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»-bwin ετοιμάζεται να γράψει το δικό του επετειακό κεφάλαιο.

Η φετινή διοργάνωση, που συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας, είναι αφιερωμένη στον Στέλιο Κυριακίδη και αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στη Βόρεια Ελλάδα.

Περισσότεροι από 16.000 δρομείς θα βρεθούν στην εκκίνηση, εκ των οποίων περίπου 2.000 στο μαραθώνιο, ενώ άλλοι τόσοι εθελοντές θα στηρίξουν την οργάνωση. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι συνολικά πάνω από 25.000 επισκέπτες θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για το τριήμερο της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή να απλώνεται σε όλες τις ηλικίες μέσα από τους αγώνες 10χλμ., 5χλμ. και 1.000μ. για μαθητές.

Στην παρουσίαση της διοργάνωσης, ο πρόεδρος του ΜΕΑΣ Τρίτων, Νίκος Κωνσταντινίδης, στάθηκε στον ευρύτερο ρόλο του Μαραθωνίου: «Ο διεθνής Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος” αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για την ταυτότητα της πόλης. Το όραμά μας για αυτόν είναι βαθιά κοινωνικό».

Παράλληλα αποκάλυψε, αφού ευχαρίστησε τους χορηγούς της διοργάνωσης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε έναν εξ αυτών, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, πως «είμαστε κοντά με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κ. Στέλιο Αγγελούδη, για να βρεθεί η "χρυσή τομή" και να επιστρέψει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος», που τα τελευταία χρόνια μετακόμισε από το κέντρο στη δυτική περιοχή της πόλης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπόλοιποι φορείς. «Ο Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος” είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι τεχνικά άρτια εκδήλωση και απευθύνεται σε όλους», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Κώστας Γιουτίκας.

Ιδιαίτερη ήταν η τοποθέτηση της Μαρίας Πολύζου, που πλέον έχει ενεργό ρόλο στη διοργάνωση: «Είναι μεγάλη και τιμητική για μένα η μέρα σήμερα. Νιώθω συγκίνηση. Είναι χρέος, αγάπη, μεράκι ο Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος”. Έχω μεγάλα όνειρα για την ήδη πετυχημένη διοργάνωση». Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής Δρόσος Χριστόπουλος τόνισε: «Είμαστε πανέτοιμοι για να φέρουμε σε πέρας τη διοργάνωση με επιτυχία. Παρέχουμε τα πάντα στους αθλητές, ώστε να έχουν ό,τι χρειάζονται για την προσπάθειά τους».

Η διαδρομή, από την Πέλλα έως τη Θεσσαλονίκη, διατηρεί τον ιδιαίτερο συμβολισμό της. Ο «Μαραθώνιος της Ιστορίας» συνδέει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό, ενώ η διοργάνωση πλαισιώνεται από δράσεις όπως η επιστημονική ημερίδα και η Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία, που ξεκινά από την Πέλλα και καταλήγει στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η παρουσία pacers για συγκεκριμένους χρόνους, τα μουσικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής και οι παράλληλες μαθητικές δράσεις ενισχύουν τον χαρακτήρα μιας μεγάλης ανοιχτής γιορτής για όλους.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά στις 07:30 από την Πέλλα, ενώ οι υπόλοιποι αγώνες εκκινούν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, με κοινό τερματισμό στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» αποτελεί μέλος της AIMS, διεξάγεται με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ και σύμφωνα με τους κανονισμούς της World Athletics, ενώ τελεί υπό την αιγίδα σημαντικών θεσμικών φορέων, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες και αξιόπιστες διοργανώσεις της χώρας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του επετειακού 20ού Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- bwin έχει ως εξής:

-Ώρα 07:30: Εκκίνηση Μαραθωνίου από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πλατεία της Πέλλας.

-Ώρα 08:30: Εκκίνηση Δρόμου 1.000μ για μαθητές δημοτικών σχολείων από την Πλατεία Αριστοτέλους.

-Ώρα 08:30: Εκκίνηση Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. από το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

-Ώρα 12:30: Εκκίνηση Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Κοινός Τερματισμός όλων των Δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος στο ύψος της πλατείας του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη παραλία της Θεσσαλονίκης.