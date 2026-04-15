Οι πρώτοι πανελληνιονίκες του Ημιμιραθωνίου βάδην θα στεφθούν στην Πρέβεζα

Η πόλη της Πρέβεζας ετοιμάζεται να υποδεχτεί την προσεχή Πέμπτη (16/4) το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βάδην Ημιμαραθωνίου.

Μετά την απόφαση της World Athletics να αλλάξει τις αποστάσεις ορίζοντας το Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο ως τα δύο αγωνίσματα βάδην που θα διεξάγονται εφεξής στις μεγάλες διοργανώσεις, όλα τα πρωταθλήματα του 2026 αποκτούν ιστορική σημασία.

Έτσι, μετά το Πανελλήνιο Μαραθωνίου, που έγινε στην Αλίαρτο στις 25 Ιανουαρίου, σειρά παίρνει η μικρότερη απόσταση των 21 χιλιομέτρων στην παραθαλάσσια πόλη της Ηπείρου. Η Πρέβεζα κατά το παρελθόν έχει αναδείξει δύο πολύ μεγάλα ονόματα, την Αθανασία Τσουμελέκα και την Αθηνά Παπαγιάννη, οι οποίες θα τιμηθούν από τον τοπικό Δήμο, στο περιθώριο των αγώνων.

Ιδιαίτερα σημαντική, προσδίδοντας μεγαλύτερο κύρος και αξιοπιστία, είναι η παρουσία στον αγώνα τριών κριτών από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η πάλαι ποτέ πρωταθλήτρια Λιθουανίας Κριστίνα Σαλτάνοβιτς, η οποία αγωνίστηκε πολλές φορές στο παρελθόν με αντιπάλους τις Τσουμελέκα και Παπαγιάννη. Για πρώτη φορά επίσης σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα υπάρχει και pit lane.

Μοναδική απουσία αυτή της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, η οποία δεν είναι ακόμα έτοιμη να αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό της. Το ντεμπούτο της στη σεζόν έχει προγραμματίσει να το πραγματοποιήσει στον Ημιμαραθώνιο του Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας στις 16 Μαΐου, ενώ 15 μέρες αργότερα θα ακολουθήσει αγώνας 10 χλμ. στην Γκραν Βία στη Μαδρίτη, .

Η Ντρισμπιώτη έχει κατακτήσει εφτά φορές τον πανελλήνιο τίτλο, περισσότερες από κάθε άλλη βαδίστρια, στην κοντινότερη του Ημιμαραθωνίου απόσταση, δηλαδή τα 20 χιλιόμετρα. Πέρυσ,ι στο 20άρι είχε κερδίσει – για τρίτη φορά – η Πένυ Τσινοπούλου, 14 χρόνια μετά την πρώτη της επιτυχία.

Πολυνίκης στα 20 χμλ. ανδρών είναι ο περσινός θριαμβευτής, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ με 15 χρυσά μετάλλια. Τσινοπούλου και Παπαμιχαήλ επικράτησαν στο Πανελλήνιο Μαραθωνίου στην Αλίαρτο. Τα πανελλήνια ρεκόρ του Ημιμαραθωνίου κατέχουν με 1:37.34 και 1:31.44 αντίστοιχα, από το φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη Σμύρνη, η Χριστίνα Παπαδοπούλου και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ.

Σχολιάζοντας το επερχόμενο Πρωτάθλημα, ο επικεφαλής του τμήματος βάδην της Ομοσπονδίας, Ναπολέων Κεφαλόπουλος τόνισε:

«Ο ΣΕΓΑΣ έχει δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις ώστε αυτός ο αγώνας να είναι οργανωτικά ό,τι καλύτερο έχει φιλοξενηθεί στην Ελλάδα. Θα δούμε να αγωνίζονται και πολλά νέα παιδιά, σημάδι ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα αποδίδει καρπούς.

Οι προπονητές θα έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε και σε μια αξιολόγηση του πρώτου εξαμήνου από τη σύσταση της επιτροπής βάδην, μετά και όσα είδαμε να διαδραματίζονται στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων στη Βραζιλία.

Βάσει των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων, έχει ξεχωρίσει η Πένυ Τσινοπούλου, η οποία εξασφάλισε και την πρόκρισή της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Πολύ καλή ήταν και η Χριστίνα Παπαδοπούλου, ενώ με επικεφαλής τη Χαρά Γέρου, έχουμε μια δυνατή τριάδα στα κορίτσια Κ18.

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ έχει την εμπειρία και τις δυνατότητες να πετύχει τους χρόνους που θα τον αντιπροσωπεύουν, ενώ και η Όλγα Φιάσκα έχει μεγάλες δυνατότητες. Από τραυματισμό προέρχεται ο Παναγιώτης Σάλτης, άλλο ένα παιδί με προοπτική, ωστόσο θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί».

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου θα ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί και θα μεταδοθεί “ζωντνά” από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο YouTube.