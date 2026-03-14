Καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής την πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού κυπέλλου ρίψεων που διεξάγεται στη Λευκωσία.

Με ένα μετάλλιο και σημαντικά πλασαρίσματα ξεκίνησε η ελληνική αποστολή τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων στη Λευκωσία, σε μια πρώτη ημέρα που σημαδεύτηκε από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τη βροχή και το κρύο.

«Χάλκινο» φινάλε για τον Παπαναστασίου

Το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα ήρθε από τη σφυροβολία ανδρών Κ23. Ο Γιώργος Παπαναστασίου, παρά το επεισοδιακό ξεκίνημα λόγω της έντονης βροχόπτωσης και τις πολλές άκυρες προσπάθειες, έδειξε χαρακτήρα στο τέλος. Στην έκτη και τελευταία του βολή, έστειλε τη σφύρα στα 70.99μ κάνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό άλμα από την ένατη στην τρίτη θέση της κατάταξης. Το χρυσό πήγε στον Ούγγρο Σάμπαντος (74.45μ) και το αργυρό στον Κύπριο Ιωσήφ Κεσίδη (74.17μ).

Καλή πρεμιέρα η Τζένγκο

Στον ακοντισμό των γυναικών, η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την τέταρτη θέση στον πρώτο της αγώνα για το 2026. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρήκε την καλύτερη βολή της στην τελευταία προσπάθεια με 58.21μ. Αν και έμεινε για λίγο εκτός βάθρου ο αγώνας λειτούργησε ως ένα δυνατό τεστ ενόψει της θερινής σεζόν και του μεγάλου στόχου, που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ τον Αύγουστο. Νικήτρια του αγωνίσματος ήταν η Γαλλίδα Μαραβάλ με ατομικό ρεκόρ 60.02μ.

Πέμπτη θέση ο Παυλίδης

Με καλύτερη βολή στα 62.83μ ο Δημήτρης Παυλίδης κατέκτησε την πέμπτη θέση στη δισκοβολία ανδρών κάνοντας μία πολύ καλή εμφάνιση. Ο 23χρονος αθλητής, πέρα από τα 62.83μ, είχε και δεύτερη βολή άνω των 60μ (60.32μ). Νικητής του αγώνα ήταν ο Γερμανός Στίβεν Ρίχτερ που έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος με 67.29μ.

Στη σφυροβολία των γυναικών, η Σταυρούλα Κοσμίδου κατετάγη 18η με καλύτερη βολή στα 63.94μ δηλώνοντας πως βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία εύρεσης της τεχνικής της.

Τέλος, στη σφαιροβολία, η Μαρία Μαγκούλια πήρε τη 13η θέση με 14.24μ μένοντας μακριά από τον καλό της εαυτό, καθώς ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες.