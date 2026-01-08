Στίβος: Αποχωρεί από το ΣΕΦ το Πανελλήνιο κλειστού
Το κλειστό στάδιο στίβου στην Παιανία ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, με τη διοργάνωση ν' αποχωρεί οριστικά από το ΣΕΦ όπου και φιλοξενούταν.
Το κλειστό στάδιο υπέστη ολική ανακαίνιση από την Πολιτεία τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αυτό κατέστησε εφικτή την επαναφορά της εγκατάστασης στο προσκήνιο. Αυτό σημαίνει πως το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου θα φύγει από το ΣΕΦ όπου λάμβανε χώρα από το 2012 έως το 2025.
Παράλληλα, το κλειστό της Παιανίας θα είναι διαθέσιμο για προπονήσεις από τις 19 Ιανουαρίου. Οι αθλητές και αθλήτριες που εντάσσονται στις κατηγορίες του σχεδιασμού, καθώς και όσοι κατέλαβαν θέση στην οκτάδα των αγωνισμάτων τους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2025, θα μπορούν να προπονούνται καθημερινά από τις 09:30 έως τις 12:30 και από τις 16:00 έως τις 20:00. Επιπλέον, τα σωματεία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την εγκατάσταση κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 15:00 έως τις 17:00.
Το πρόγραμμα των αγώνων στο Πανελλήνιο κλειστού στίβου
- 21 Ιανουαρίου Ημερίδα κλειστού Κ16
- 24 Ιανουαρίου Ημερίδα κλειστού Α/Γ
- 4 Φεβρουαρίου Ημερίδα κλειστού Κ16
- 8 Φεβρουαρίου Ημερίδα κλειστού Α/Γ
- 14 Φεβρουαρίου Ημερίδα κλειστού Α/Γ
- 15 Φεβρουαρίου Ημερίδα κλειστού Κ16
- 22 Φεβρουαρίου Ημερίδα κλειστού Α/Γ
