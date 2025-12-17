Σε μία πολύ σημαντική κίνηση θα προχωρήσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ενισχύοντας οικονομικά Ομοσπονδίες με σκοπό την αγορά εξοπλισμού, υλικών και προετοιμασίας...

Σε μία κίνηση, η οποία έχει ως στόχο το όφελος των αθλητών και των αθλητριών προχώρησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Μετά από απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ θα δοθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 500.000 ευρώ σε Αθλητικές Ομοσπονδίες για την αγορά εξοπλισμού, υλικών για προετοιμασία.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει της νέας φιλοσοφίας που πρόκειται ν' ακολουθήσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κρίθηκε σωστό να στηριχθούν οικονομικά Ομοσπονδίες. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από χορηγίες που έχει εξασφαλίσει η ΕΟΕ.

Μάλιστα, το ποσό του μισού εκατομμυρίου θα κατανεμηθεί στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, στην Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία, στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, στο ΣΕΓΑΣ, στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ

«H EOE δίνει μισό εκατομμύριο ευρώ σε Ομοσπονδίες για αγορά εξοπλισμού, υλικών και προετοιμασία

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής Εξοπλισμού της ΕΟΕ που την αποτελούν οι Στέφανος Χανδακάς, Πέτρος Συναδινός και Δημοσθένης Γυρούσης και θα δώσει το ποσό για την αγορά σκαφών ιστιοπλοΐας και κωπηλασίας καθώς και φυσίγγια σκοποβολής, μέσω χρημάτων που έχει εξασφαλίσει από χορηγούς.

Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εκτός της Ολυμπιακής Προετοιμασίας να στηρίξει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και στην αγορά αθλητικού εξοπλισμού πάντα προς όφελος των αθλητών και των αθλητριών.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δίνει 130.000 ευρώ στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και 170.000 ευρώ στην Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία για αγορά σκαφών μέσω της χορηγίας από την STOIXIMAN.

Επίσης θα δώσει 79.921,25 στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος για την αγορά φυσιγγίων σκοποβολής μέσω της χορηγίας από τον Oμιλο AKTOR. H EOE θα αγοράσει και εξοπλισμό για τον ΣΕΓΑΣ ενώ θα δώσει και 1900 ευρώ στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, επίσης για εξοπλισμό.

Επίσης έγιναν δεκτές οι προτάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας Δημοσθένη Γυρούση και θα δοθούν 101.052 ευρώ στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και 10.650 ευρώ στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για συμμετοχή του αθλητή Κάμερον Μαραμενίδη σε προπονητικό καμπ».