Αυθεντικός Μαρωθώνιος Αθήνας:To απίστευτο σύνθημα σε γυναίκα δρομέα για τους πρώην συντρόφους της
Κατά μήκος της διαδρομής στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας οι δρομείς έχουν την υποστήριξη του κόσμου, προκειμένου να πετύχουν στον στόχο τους.
Ανάμεσά τους μέλη της οικογένειας ή φίλοι, που σηκώνουν και πλακάτ με χιουμοριστικό ως συνήθως περιεχόμενο.
Ωστόσο την παράσταση στον φετινό αγώνα μαραθώνιο έκλεψε ένας νεαρός που κρατούσε χαρτόνι με το εξής σύνθημα για να βοηθήσει ψυχολογικά μία γυναίκα δρομέα.
«Έχεις τρέξει πίσω από πρώην περισσότερο. Go, go, go, go».
