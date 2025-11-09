Αυθεντικός Μαρωθώνιος Αθήνας:To απίστευτο σύνθημα σε γυναίκα δρομέα για τους πρώην συντρόφους της

μαραθώνιος

Νεαρός άνδρας έγραψε το κορυφαίο με διαφορά σύνθημα για δρομέα στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιος της Αθήνας.

Κατά μήκος της διαδρομής στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας οι δρομείς έχουν την υποστήριξη του κόσμου, προκειμένου να πετύχουν στον στόχο τους.

Ανάμεσά τους μέλη της οικογένειας ή φίλοι, που σηκώνουν και πλακάτ με χιουμοριστικό ως συνήθως περιεχόμενο.

Ωστόσο την παράσταση στον φετινό αγώνα μαραθώνιο έκλεψε ένας νεαρός που κρατούσε χαρτόνι με το εξής σύνθημα για να βοηθήσει ψυχολογικά μία γυναίκα δρομέα.

μαραθώνιος

«Έχεις τρέξει πίσω από πρώην περισσότερο. Go, go, go, go».

 

@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Σαρελάς
     

