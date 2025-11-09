Στιγμές από τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

μαραθώνιος

Χιλιάδες δρομείς πλημμύρισαν και φέτος την κλασική διαδρομή, χαρίζοντας ξεχωριστές εικόνες από τον Μαραθώνα, μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας πέρασε στην ιστορία, ο ΝΓΣ Ηρακλής κυριάρχησε με τον Παναγιώτη Καραΐσκο στους άνδρες και τη Ματίνα Νούλα -για δεύτερη διαδοχική χρονιά- στις γυναίκες να κατακτούν την 1η θέση στον μαραθώνιο και στον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Όμως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος δεν είναι μόνο οι αθλητές και οι αθλήτριες που διεκδικούν τους τίτλους, το βάθρο, τις σπουδαίες επιδόσεις.

Πάνω από όλα είναι η υπερπροσπάθεια, η συγκίνηση του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι η αγκαλιά του 1ου Παναγιώτη Καραΐσκου, στον περσινό νικητή και 4ο φέτος, Μπάμπη Πιτσιώλη.

Είναι το μοναχικό τρέξιμο, είναι η προσπάθεια του ερασιτέχνη δρομέα, η χαρά της συμμετοχής, η εξάντληση, τα παιδιά με κινητικά προβλήματα, είναι οι θεατές κατά μήκος της διαδρομής, η χειρονομία, το «μπράβο»

Είναι και οι προτάσεις γάμου στον τερματισμό, τέσσερις μετρήσαμε, ανάμεσά τους και στην πρωταθλήτρια Άννα Βασιλείου και πώς αλήθεια να αρνηθούν στο μονόπετρο, ο μαραθώνιος είναι στιγμές.

@Photo credits: INTIME, eurokinissi, ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, KLODIAN LATO, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
     

