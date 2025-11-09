Στιγμές από τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας πέρασε στην ιστορία, ο ΝΓΣ Ηρακλής κυριάρχησε με τον Παναγιώτη Καραΐσκο στους άνδρες και τη Ματίνα Νούλα -για δεύτερη διαδοχική χρονιά- στις γυναίκες να κατακτούν την 1η θέση στον μαραθώνιο και στον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος.
Όμως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος δεν είναι μόνο οι αθλητές και οι αθλήτριες που διεκδικούν τους τίτλους, το βάθρο, τις σπουδαίες επιδόσεις.
Πάνω από όλα είναι η υπερπροσπάθεια, η συγκίνηση του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι η αγκαλιά του 1ου Παναγιώτη Καραΐσκου, στον περσινό νικητή και 4ο φέτος, Μπάμπη Πιτσιώλη.
Είναι το μοναχικό τρέξιμο, είναι η προσπάθεια του ερασιτέχνη δρομέα, η χαρά της συμμετοχής, η εξάντληση, τα παιδιά με κινητικά προβλήματα, είναι οι θεατές κατά μήκος της διαδρομής, η χειρονομία, το «μπράβο»
Είναι και οι προτάσεις γάμου στον τερματισμό, τέσσερις μετρήσαμε, ανάμεσά τους και στην πρωταθλήτρια Άννα Βασιλείου και πώς αλήθεια να αρνηθούν στο μονόπετρο, ο μαραθώνιος είναι στιγμές.
