O Παναγιώτης Καραΐσκος θριαμβευτής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος μετέτρεψε σε παράσταση για έναν τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με τον 37χρονο δρομέα να κάνει μια μοναχική κούρσα και να θριαμβεύει σε 2ώρ.20:10.

Ο δρομέας του ΝΓΣ Ηρακλής μετά την περσινή 2η θέση, φέτος βρέθηκε στην κορυφή και στην πρώτη θέση τόσο στον αγώνα του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας, αλλά και στην πρώτη θέση του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Ο Καραΐσκος μετά το 15ο χλμ. βρέθηκε στην κορυφή, από εκεί κι έπειτα έτρεξε μόνος του μέχρι τον τερματισμό.

Πέρασε το 10 χλμ. σε 32:58, τα 15 χλμ. σε 50:06, τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.10:54, τα 25 χλμ. σε 1ώρ.24:26, τα 30 χλμ. σε 1ώρ.41:20, τα 35 χλμ. σε 1ώρ.57:34, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.13:22 για να τερματίσει σε 2ώρ.20:10.

Στη 2η θέση τερμάτισε τερμάτισε ο Κώστας Σταμούλης, ο δρομές του ΓΑΣ Αγρινίου πέτυχε προσωπικό ρεκόρ στην κλασική διαδρομή, με 2:23.24.

Ο Ούγγρος, Λάζλο Τάρναϊ κατέκτησε την 3η θέση σε 2ώρ.23:52, με τον περσινό νικητή, τον Μπάμπη Πιτσώλη του ΓΑΣ Ιλισσός να τερματίζει στην 4η θέση και στην 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με χρόνο 2ώρ.24:02.