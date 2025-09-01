Tα χαμόγελα περίσσευαν στις τάξεις της εθνικής ομάδας, λίγες ώρες πριν από το ταξίδι στο Τόκιο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Με τις ευχές της προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Σοφίας Σακοράφα και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της αθλητικής ηγεσίας και εκπροσώπων των χορηγών της ομοσπονδίας να του συνοδεύουν, ετοιμάζεται να αναχωρήσει το μεσημέρι της Τρίτης (2/9, 14:00) για το Μισάτο αρχικά για προετοιμασία και το Τόκιο στη συνέχεια, το πρώτο γκρουπ της ελληνικής ομάδας που θα αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που πέτυχαν την πρόκριση για το κορυφαίο γεγονός του 2025, καθώς και οι προπονητές τους δέχτηκαν τις ευχές στην καθιερωμένη Media Day που διοργανώνει η ομοσπονδία πριν από τη μεγάλη διοργάνωση κάθε χρονιάς. Στην εκδήλωση παρέστη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος μίλησε από καρδιάς στα μέλη της ελληνικής ομάδας που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση.

«Εγκάρδια ευχή για καλή επιτυχία σε όλους σας. Πάνω απ’ όλα αγωνιζόμαστε για τον αθλητισμό, τον εαυτό μας και το εθνόσημο. Ως Πολιτεία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την προσπάθειά σας. Με την πρόεδρό σας, Σοφία Σακοράφα και όλα τα μέλη του συμβουλίου, έχουμε άριστη συνεργασία και έχουμε τον ίδιο σκοπό: να μεγαλώσουμε τον ελληνικό αθλητισμό και να τον κάνουμε δυνατότερο. Να πιστεύετε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας».

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η οποία θα είναι και αρχηγός αποστολής της εθνικής ομάδας, επιβράβευσε τους αθλητές και στις αθλήτριες για την πρόκρισή τους λέγοντας:

«Η αγωνιστική σας χρόνια ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, με τη συμμετοχή σας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δηλαδή το "θέλω" κάθε αθλητή. Αποδείξατε πως μπορείτε να κάνετε τις υπερβάσεις σας. Σας καμαρώσαμε στη διάρκεια της χρονιάς και θα σας καμαρώσουμε και στο Τόκιο. Είμαστε κοντά σας, κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σας.

Να γυρίσετε πίσω με την ικανοποίηση πως δώσατε τον καλύτερο εαυτό σας. Χθες σκεφτόμουν τη Μαδρίτη και την αγωνιστική σας παρουσία. Περιμένω να κάνετε αυτό που πετύχατε στη Μαδρίτη και να επιστρέψετε νικητές».

Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», ο αντιπρόεδρος Κώστας Κεντέρης, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Γιατρουδάκης, ο αναπληρωτής ταμίας Γιάννης Ψωμιάδης, η α’ ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά και η β’ Ευγενία Νικολετοπούλου, καθώς και τα μέλη Ξένια Αργειτάκη, Κυριακή Γαλάνη και Γιώργος Συμεωνίδης.

