Τζένγκο στο GWomen: «Ποτέ να μην τα παρατάμε - Στο Τόκιο θέλω να παραμείνω χαλαρή»

Με “διαμαντένιο” χαμόγελο και θετική ενέργεια, η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και πρωταθλήτρια του Diamond League 2025, Ελίνα Τζένγκο, εμφανίστηκε στη Media Day του ΣΕΓΑΣ λίγο πριν το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο (13-21/9).

Η 23χρονη ρίπτρια, μέλος της Team Future της Bwin που προπονείται με τον Γιώργο Μποτσκαριώβ στην Καλλικράτεια, μιλώντας στο Gazzetta Women δήλωσε πως είναι πολύ χαρούμενη μετά τον τελευταίο της αγώνα αλλά πως παράλληλα παραμένει προσγειωμένη λόγω της πολύ μεγάλης διοργάνωσης που ακολουθεί:

«Πήγε φανταστικά ο τελευταίος αγώνας, ναι. Πήγε έτσι όπως ήθελα να πάει και κέρδισα το διαμάντι. Το διαμάντι που το έβλεπα μικρή στη τηλεόραση και έλεγα “Πότε, πότε, πότε;” και να που ήρθε η ώρα και το πήρα. Είμαι πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη, παρόλα αυτά είμαι και προσγειωμένη γιατί έχω ακόμα μια πολύ μεγάλη διοργάνωση μπροστά μου. Οπότε θα προσπαθήσω να κάνω κάτι εξίσου καλό και εκεί».

Η ίδια μάλιστα εξήγησε πως το διαμάντι το… τακτοποίησε η μητέρα της μέσα στο οποίο, η οποία δεν χορταίνει να απολαμβάνει το επίτευγμα της κόρης της: «Αυτό το έχει τακτοποιήσει η μαμά μου, δεν ξεκολλάει από το διαμάντι. Και τώρα κάθε μέρα πηγαίνει να το βλέπει και ξεκινάει τα “αχ κορίτσι μου”. Εντάξει, έχουν τρελαθεί όλοι με αυτό το βραβείο. Το έχει βάλει εκεί, το έχει στήσει, να το βλέπουμε καθημερινά, έχει φροντίσει και αυτό. Έχει τρελαθεί, εκείνη πιο πολύ από μένα».

«Δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει»

Η νεαρή πρωταθλήτρια αυτή τη σεζόν έχει δείξει πως είναι πιο απελευθερωμένη και πιο “ανάλαφρη”, με την ίδια να το επιβεβαιώνει και να τονίζει πως δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η στιγμή μας: «Αυτό ακριβώς. Δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ. Γενικά δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα στη ζωή. Εγώ, παραδείγματος χάρη, πέρυσι δεν αγωνίστηκα σε κανένα από τα Diamond League και φέτος κατάφερα όχι μόνο να πάρω νίκες σε κάποιο από αυτά, αλλά και να πάρω και το διαμάντι στον τελικό. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, συνεχίζουμε, προσπαθούμε, βαράμε δυναμικά και δεν τα παρατάμε με τίποτα».

«Θέλω να βγω από το γήπεδο και να νιώθω μια ηρεμία μέσα μου»

Όσον αφορά στο ερχόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, η Τζένγκο τονίζει πως θέλει να βγει από το στάδιο νιώθοντας ηρεμία και να έχει ευχαριστηθεί τον αγώνα της: «Η αλήθεια είναι ότι με τα κορίτσια πλέον που αγωνίστηκα στους Ολυμπιακούς και στους παγκόσμιους αγώνες, αγωνίζομαι και στα Diamond και σε όλα γενικά τα meetings στο εξωτερικό. Ξέρω ποιες θα είναι, έχω αγωνιστεί πολλές φορές μαζί τους και τις έχω μάθει. Εγώ γενικά στο Παγκόσμιο θέλω να παραμείνω χαλαρή και να απολαύσω στον αγώνα, όπως έχω κάνει στις τελευταίες διοργανώσεις.

Θέλω να βγω από το γήπεδο και να νιώθω μια ηρεμία μέσα μου. Να απολαύσω την τελευταία μεγάλη διοργάνωση αυτής της σεζόν που τράβηξε... Τράβηξε».

Η Ελίνα Τζένγκο αναχωρεί για το Τόκιο μαζί με τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ, στις 10 Σεπτεμβρίου.

