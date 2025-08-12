Ο Μόντο Ντουπλάντις πραγματοποίησε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ, πηδώντας πάνω από τα 6.29μ στο άλμα επί κοντώ του μίτινγκ στη Βουδαπέστη, με τον Εμμανουήλ Καραλή να τον συγχαίρει με έναν θερμό εναγκαλισμό.

Ο Μόντο Ντουπλάντις το έκανε ξανά! Για 13η φορά στην καριέρα του έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο φυσικά κατείχε ο ίδιος! Ο Σουηδός αθλητής «πέταξε» πάνω από τα 6.29μ. στο πλαίσιο του μίτινγκ στη Βουδαπέστη.

Το επίτευγμα αυτό το καταχειροκρότησε όλος ο κόσμος που παρευρέθηκε στο στάδιο της ουγγρικής πρωτεύουσας, με τον Εμμανουήλ Καραλή να τρέχει πάνω στον συναθλητή του και να τον συγχαίρει με ένα θερμό εναγκαλισμό.