Τις θέσεις 11 και 12 στην Ευρώπη, αντίστοιχα, κατέλαβαν οι Ελένη Μαμά και Σωτήρης Γεντέκος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 του Τάμπερε ενώ και ήρθαν και άλλες προκρίσεις σε τελικούς.

Ο Σωτήρης Γεντέκος άνοιξε το απογευματινό πρόγραμμα της δεύτερης μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Κ20 στο Τάμπερε για τα ελληνικά χρώματα, συμμετέχοντας στον τελικό της σφυροβολίας. Ο 18χρονος κατέλαβε τη 12η θέση με καλύτερη βολή στα 66.11μ, ενώ στον προκριματικό είχε σημειώσει ατομικό ρεκόρ με 69.50μ. Ο αθλητής του Γιάννη Μπαρλή, μικρότερος σε ηλικία από όλους στον τελικό, δεν ολοκλήρωσε την πρώτη προσπάθεια, στη δεύτερη έριξε 66.11μ, ενώ η τρίτη ήταν επίσης μισοτελειωμένη. Για την οκτάδα απαιτούνταν επίδοση άνω των 70 μέτρων.

Στον τελικό του τριπλούν, η Ελένη Μαμά, στην πρώτη της μεγάλη διεθνή διοργάνωση, σημείωσε ένα έγκυρο άλμα στα 12.56μ (1.3) και κατέλαβε την 11η θέση. Μετά από δύο άκυρες προσπάθειες, πάτησε σωστά στο τρίτο άλμα, ωστόσο η οκτάδα κρίθηκε στα 13.17μ, απόσταση κοντά στο φετινό της ρεκόρ (13.21μ).

Τελικός για Αλιβιζάτο και Φλουτάκου

Στο ύψος, ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος και ο Πασχάλης Γεννίκης πέρασαν τα 2.08μ και είχαν καλές προσπάθειες στα 2.12μ. Ο Αλιβιζάτος, που δεν έχασε άλμα μέχρι τα 2.08μ, προκρίθηκε ως 11ος στον τελικό, ενώ ο Γεννίκης, που είχε μία χαμένη προσπάθεια στα 2.08μ, έμεινε 15ος. Και οι δύο είχαν περάσει με την πρώτη τα 2.00μ και τα 2.04μ.

Στα 800μ, η Νέλλυ Φλουτάκου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, τερματίζοντας 3η στη 2η προκριματική σειρά με 2:06.64, επίδοση κοντά στο φετινό της 2:05.86. Σε έναν γρήγορο αγώνα, με τη Σλοβένα Ζίβα Ρέμιτς να τερματίζει σε 2:02.98, η Φλουτάκου προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής με τον τρίτο καλύτερο χρόνο από όσες δεν πέρασαν απευθείας.

Στην τέταρτη σειρά των 800μ εκκίνησε και η Ιουλιάννα Ρούσσου, αλλά εγκατέλειψε μετά τα πρώτα 100μ, ώστε να προφυλαχθεί για τον τελικό των 1.500μ. Παρά την εγκατάλειψη, βάσει κανονισμών, έπρεπε να εκκινήσει σε όλα τα αγωνίσματα στα οποία είχε δηλωθεί, ώστε να είναι διαθέσιμη για τη σκυταλοδρομία 4x400μ.

Στο ακόντιο του δεκάθλου, ο Νίκος Κοσμόπουλος, ο μοναδικός Έλληνας που συνέχιζε στον αγώνα, σημείωσε 44.33μ στην τρίτη του βολή, μετά από 42.81μ και 40.67μ στις δύο πρώτες. Πρόσθεσε 505 βαθμούς στο σύνολό του, φτάνοντας τους 6.431 και βρίσκεται στην 17η θέση. Το ατομικό του ρεκόρ είναι 44.40μ.