«Σφαίρες» η Τζέφερσον-Γούντεν και ο Μπέντναρεκ στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ (vids)

Η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν με 10.65 και ο Κένι Μπέντναρεκ με 9.79 κυριάρχησαν στα 100. στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ στο Γιουτζίν. Τι έβγαλε το πρώτο διήμερο εν όψει και του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο.

Οι τελικοί στα 100μ. ανδρών και γυναικών κυριάρχησαν στο πρώτο διήμερο του πρωταθλήματος των ΗΠΑ στο Γιουτζίν του Όρεγκον, από όπου θα προκύψει και η ομάδα που θα πάρει μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου).

Στον τελικό των γυναικών η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν επικράτησε με 10.65, χρόνος που τη φέρνει στην 5η θέση των ταχύτερων αθλητριών όλων των εποχών, μαζί με τις Μάριον Τζόουνς, Σερίκα Τζάκσον και Σαρίκα Ρίτσαρντσον. Την τριάδα στα 100μ. συμπλήρωσαν οι Κάιλα Γουάιτ με 10.84 και η Αλέια Χομπς με 10.92.

Στον τελικό στα 100μ. των ανδρών ο Κένι Μπέντναρεκ κατέβασε το ατομικό του ρεκόρ στα 9.79, πιάνοντας στη 12η θέση της λίστας όλων των εποχών τους Μορίς Γκριν και Νόα Λάιλς. Ο Μπέντναρεκ, 2ος στα 200μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και στο Παρίσι, άφησε πίσω του τον Κάρντνεϊ Λίντσεϊ (9.82) και Ταρς ΜαΚάλουμ (9.82).

9.79 ‼️



Kenny Bednarek became the US outdoor 100m champion in some style, clocking a personal best of 9.79 (1.8) to take the win ⚡️



That's his first ever senior national title and he did it with a sub-9.8 100m run 🇺🇸pic.twitter.com/qrskHMs2mj