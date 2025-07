Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου άνοιξε λογαριασμό για την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. γυναικών.

Το πρώτο μετάλλιο για την εθνική ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν της Νορβηγίας είναι γεγονός.

Το κατέκτησε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, με την 22χρονη να τερματίζει στην 3η θέση του τελικού των 100μ. με 11.44.

Για τη σπρίντερ του Αλέξανδρου Μακεδονίας αυτό είναι το 2ο χάλκινο μετάλλιο στην καριέρα της σε ευρωπαϊκό Κ23, μετά αυτό στα 200μ. στην προηγούμενη διοργάνωση του 2023 στο Έσπο της Φινλανδίας.

Παράλληλα, η αθλήτρια χάρισε στην Ελλάδα το 34ο συνολικά μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης, που μεταφράζονται σε 13 χρυσά, 10 ασημένια και 11 χάλκινα μετάλλια.

Η κορυφαία Ελληνίδα σπρίντερ της νέας γενιάς, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των 100μ. στη διοργάνωση κι ενώ η δουλειά της δεν έχει τελειώσει στο Μπέργκεν, καθώς το Σάββατο (19/7) αγωνίζεται στα ημιτελικά των 200μ.

