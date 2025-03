Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν υπέροχος και στο Μondo Classic στην Ουψάλα και στο μίτινγκ του Αρμάντ Ντουπλάντις, έχοντας άλμα στα 6,00μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει απτόητος τις υψηλές πτήσεις μέσα στο 2025. Ο 25χρονος πρωταθλητής έλαμψε και στο Μondo Classic στην Ουψάλα, το μίτινγκ επί κοντώ ανδρών που διοργανώνει ο Αρμάντ Ντουπλάντις και με άλμα στα 6,00μ. κατέλαβε τη 2η θέση.

Στον πρώτο του αγώνα μετά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, o Καραλής ξεπέρασε για 4η φορά στην καριέρα του και 3η μέσα στη σεζόν τα 6,00μ.

Μένοντας μόνος στον αγώνα, με τον Ντουπλάντις, ο Καραλής δοκίμασε τρεις φορές στα 6,05μ., για να βελτιώσει ξανά το απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ των 6.02μ., που πέτυχε στις 28 Φεβρουαρίου στο Κλερμόν-Φεράν.

Olympic Bronze Medalist Emmanouil Karalis clears the 6 Meter vault to join Mondo Duplantis in the final 2 at the #MondoClassic pic.twitter.com/LimlA0ACpX