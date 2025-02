O Γκραντ Φίσερ «έσπασε» παγκόσμιο ρεκόρ του Κενενίσα Μπεκέλε στη Βοστόνη (vid)

Ο Γκραντ Φίσερ έτρεξε τα 5.000μ. σε 12:44.09 και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ 21 ετών που είχε ο Κενενίσα Μπεκέλε στον κλειστό στίβο.

Ο Γκραντ Φίσερ έξι ημέρες μετά το παγκόσμιο ρεκόρ στα 3.000μ. στον κλειστό στίβο στη Νέα Υόρκη (7:22.91), αυτή τη φορά έκανε δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο και στα 5.000μ.

Ο 27χρονος Αμερικανός δρομέας αγωνιζόμενος σε μίτιγνκ στη Βοστόνη την Παρασκευή (14/2) τερμάτισε σε 12:44.09, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στην απόσταση, που είχε ο θρυλικός Αιθίοπας, Κενενίσα Μπεκέλε με 12:49.60 από τις 20 Φεβρουαρίου 2004 στο Μπέρμπιγχαμ.

Ο Φίσερ, με τα δύο χάλκινα μετάλλια στα 5.000μ. και στα 10.000μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, πέρασε τα 3.000μ. σε 7:39.16, συνέχισε να τρέχει τους γύρους σταθερά κάτω από τα 31 δευτερόλεπτα και καλύπτοντας τα τελευταία 400μ. σε 59:36, έφθασε στα 12:44.09, που είναι και η 11η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον ανοιχτό και στον κλειστό στίβο.

Ο Γάλλος, Τζίμι Γκρεσιέ πήρε τη 2η θέση με 12:54.92, πετυχαίνοντας ρεκόρ Ευρώπης και την 7η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κλειστό στίβο.

