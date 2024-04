Ο πρωταθλητής Ευρώπης στη δισκοβολία, Μίκολας Αλέκνα, ξεκίνησε τη σεζόν του εντυπωσιακά.

Ο μόλις 21 ετών Λιθουανός, Μίκολας Αλέκνα, ξεκίνησε τη σεζόν του με αγώνα στην Καλιφόρνια και έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και φέτος.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης της δισκοβολίας, που έχει επίσης δύο μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα (ένα αργυρό, ένα χάλκινο), έστειλε τον δίσκο στα 71.39μ (!) για να κάνει νέο ατομικό ρεκόρ (είχε 71μ) και να βελτιώσει και το ευρωπαϊκό ρεκόρ της κατηγορίας Κ23. Παράλληλα, με αυτή την επίδοση μπαίνει στο Top10 όλων των εποχών στο αγώνισμα, όπου οχτώ θέσεις πιο πάνω βρίσκεται ο πατέρας του και θρυλικό δισκοβόλος, Βιρτζίλιους Αλέκνα με 73.88μ..

🚨Mykolas Alekna starting his season with a PR and World Lead🤯



Jürgen's WR is on ALERT...



📹jusistraining/ig pic.twitter.com/dRF6oTuWRK