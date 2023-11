Ο Ταριμάτ Τόλα συνδύασε την πρώτη του νίκη στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης με ρεκόρ διαδρομής με 2ώρ.04:58.

Ο Ταριμάτ Τόλα από την Αιθιοπία ήταν ο θριαμβευτής στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, με τον 32χρονο να συνδυάζει την πρώτη του νίκη στον major μαραθώνιο με ρεκόρ διαδρομής στις 2ώρ.04:58.

Ο Τόλα, παγκόσμιος πρωταθλητής στην απόσταση στο Γιουτζίν το 2022, δεν άφησε σε κανέναν από τους αντιπάλους του να αμφισβητήσει την ανωτερότητά του.

Εγινε κούρσα τακτικής, με τον Τόλα να κάνει την επίθεσή του μετά το 30ό χλμ. και να φθάνει με άνεση στη νίκη του, παίρνοντας το ρεκόρ διαδρομής από τον Κνευάτη, Τζοφρέι Μουτάι, που ήταν 2ώρ.05:06 από το 2011. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Κενυάτης, Αλμπέρτ Κορίρ με 2ώρ.06:57 και στην 3η θέση ένας άλλος Αιθίοπας, ο Σούρα Κιτάτα με 2ώρ.10:21.

Tamirat Tola of Ethiopia is the men's open-division winner, setting a course-record time of 2:04:58. #TCSNYCMarathon pic.twitter.com/VZRtRRrZxa

Η Έλεν Ομπίρι επέστρεψε στις ΗΠΑ και μετά τη νίκη της στον μαραθώνιο της Βοστώνης τον Απρίλιο, τώρα επικράτησε και στη Νέα Υόρκη με 2ώρ.25:49. Στις γυναίκες έγινε αργή κούρσα, με πέρασμα 1ώρ.14:21 στα μισά της διαδρομής και 11 αθλήτριες να είναι στο προπορευόμενο γκρουπ.

Hellen Obiri of Kenya wins the women's open-division of the 2023 #TCSNYCMarathon at 2:27:23. pic.twitter.com/A9Jw5JSYE7